張善政研究案爭議 農委會20日後組專案小組討論

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案引發爭議，農委會今天表示，張善政任職宏碁公司期間主持此研究計畫，宏碁延期至20日提出書面說明，此後農委會組專案小組討論。

有關張善政任職宏碁期間主持的行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農委會今天接受中央社記者採訪時說，原本希望宏碁公司及張善政9月底提出書面說明，後來宏碁公司已行文表示希望延期，期限是10月20日，考量當初參與此研究計畫人員不一定都還在職，同意延期。

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農委會並說，不論20日宏碁公司是否提出書面說明，農委會20日過後會籌組專案小組，委請專家就掌握的資料討論，釐清相關行為有沒有違反合約規定，包含不得抄襲，而專案小組的討論期程沒有期限規定，結果出爐時，農委會將對外說明。

關於張善政競選辦公室曾對媒體表示，9月22日已正式行文農委會，以紙本公文要求公開「計畫專案所有內容」，農委會說，政府資訊公開法有相關規範，可以公開的是研發成果，其他部分利害關係人可提出申請，農委會依規定辦理、提供，但是農委會不會公開全部內容，因為會涉及個資及營業秘密等內容。（編輯：管中維）1111011