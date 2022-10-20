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農委會研究案說明屆期 鄭運鵬籲張善政公開受檢驗

2022/10/20 13:46（10/20 14:01 更新）
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（中央社記者葉臻桃園20日電）國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究計畫爭議，今天是提出書面說明到期日。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬呼籲，張善政在下午5時下班時間之前，公開說明清楚、接受全民檢驗。

張善政在宏碁公司任職期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，今天是宏碁提出書面說明的最後期限。

鄭運鵬上午出席行程、接受媒體聯訪時，呼籲張善政依據身為計畫主持人的責任和對市民的承諾，準時提出報告，公開說明清楚、接受全民檢驗。他說，今天下午5時是下班時間，在這之前不會去說張善政拖延。

媒體詢問，桃園市長之戰被認為是最關鍵的戰役，勝敗可能牽動兩黨主席的去向及桃園市長鄭文燦的仕途，目前對選戰的情勢有何評估？

鄭運鵬表示，每一個縣市對民進黨來說都非常重要，這是民進黨執政成績的期中考，他不認為哪一個人在哪一個選舉裡面一定會有特別的意義。

鄭運鵬說，民進黨在2018年也經歷過很深的挫敗，2020年就馬上振作起來，然後獲得很好的成績，這一仗就按部就班得打，把施政滿意度顧好，讓市民可以信任，不認為必須要牽動到2024年的總統選舉。

針對張善政今天提出，要在桃園打造亞洲新矽谷的政策，鄭運鵬說，亞洲矽谷是總統蔡英文從2016年參選之後非常重要的政策，桃園就是亞洲矽谷最重要的基地。

鄭運鵬表示，亞洲矽谷要成功，要有桃園市民和國際的信任基礎，才不會變成炒作地皮的空殼計畫，桃園現在跟中央做得很好，民進黨這幾年跟國際也有很好的合作，國民黨、張善政提這個計畫，沒有什麼信任基礎。

媒體詢問，怎麼看對手陣營近期針對桃園公共工程缺失提出質疑？鄭運鵬說，桃園這8年是全國得獎最多的工程品質，不怕改正也不怕缺失，在合約和保固上，都會在細節作調整。

鄭運鵬說，對手陣營提出來的質疑，和市民的感受、全國的評比差很多，當然，在野黨會小題大作，有時候也是烏龍爆料、根本沒有在地生活，他相信市民都可以感受出來，也肯定鄭文燦的好成績。（編輯：李錫璋）1111020

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