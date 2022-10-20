宏碁農委會研究案書面說明屆期 陳吉仲：還未收到
2022/10/20 09:38（10/20 09:54 更新）
國民黨桃園市長參選人張善政（左）任職宏碁期間，主持農委會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，20日是宏碁提出書面說明的最後期限，農委會主委陳吉仲表示，目前仍未收到資料。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北20日電）國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁期間，主持農委會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，今天是宏碁提出書面說明的最後期限，農委會主委陳吉仲今天表示，截至目前仍尚未收到資料。
張善政任職宏碁期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農業委員會原本希望宏碁公司及張善政9月底提出書面說明，後來宏碁公司行文表示希望延期，期限是10月20日。
立院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。
農委會主委陳吉仲會前接受媒體聯訪時表示，之前是因為宏碁公司請求延長至今天，今天應該會收到相關說明，到昨天為止還沒收到，若收到會依相關流程辦理。
陳吉仲說，因為都有相關流程，不管有沒有收到資料，下一步就是要確認是否要組專案小組。（編輯：李錫璋）1111020
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