研究案爭議延10/20書面說明 張善政：禁得起檢視

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農委會同意宏碁延期至20日提出書面說明，張善政今天表示，計畫坦蕩蕩禁得起檢視。

張善政任職宏碁期間主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農委會原本希望宏碁公司及張善政9月底提出書面說明，後來宏碁公司已行文表示希望延期，期限是10月20日，考量當初參與此研究計畫人員不一定都還在職，同意延期。

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張善政上午出席八德區競選總部暨婦女後援會成立大會，他接受媒體聯訪時，記者詢問，如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，農委會要張善政應在20日拿出書面資料說明清楚。張善政表示，農委會主委陳吉仲日前說計畫沒有機密，最近又說計畫涉及營業機密，他認為計畫坦蕩蕩禁得起檢視。

張善政反問陳吉仲，「最近有人說你過去很多研究計畫都涉及抄襲，你是不是應該用檢視我張善政的標準，來檢視你自己」。他呼籲過去給過陳吉仲經費的單位，為了讓納稅人的錢有個交代，是不是也應該開始檢視陳吉仲過去所做的計畫有沒有抄襲。（編輯：李錫璋）1111012