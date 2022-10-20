農委會研究計畫說明屆期 張善政：配合宏碁作業

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）今天是宏碁公司提出農委會研究計畫書面說明的期限，國民黨桃園市長參選人張善政表示，會配合宏碁作業，但請民進黨市長參選人鄭運鵬發揮立委功能，督促農委會接到回函後公開。

張善政上午在北區競選總部召開「亞洲新矽谷．大桃園善好」市政擘劃記者會，前行政院副院長杜紫軍也陪同出席，為市政願景背書。張善政會後接受媒體聯訪，記者詢問如何看待鄭運鵬希望張善政能準時提出農業委員會研究計畫的說明資料。

張善政表示，鄭運鵬搞錯目標與重點，20日的期限是配合宏碁公司作業，根據他的了解，宏碁今天會發出公文給農委會，就看看後面怎麼發展，也請鄭運鵬發揮立委功能，督促農委會在接到宏碁的回函後公開。

記者追問，是否只會由宏碁公司方面作業，團隊不會再對此案另作回應。張善政答覆「我們跟宏碁是一起配合作業。」

對於記者提問，如何看待桃園市長選戰被認為是地方選舉的關鍵戰，可能牽動黨主席及桃園市長鄭文燦未來仕途的說法。張善政指出，桃園這次選舉可能是所有縣市的重中之重。

張善政說，團隊非常深刻感受到，「蔡英文政府動用國家資源，整個國家資源，還有桃園市政府的市政資源，大筆大筆高比例的在幫鄭運鵬助選，團隊對於這種行政不中立的做法覺得非常可恥、非常遺憾。」

他表示，抹黑抹紅是民進黨的選舉基因，在選舉過程中，國民黨團隊不會抹黑對方，質疑論點都是就事論事，不是虛造、虛構的，出發點非常不一樣，他覺得現在的抹紅、抹黑對他非但沒有影響，反而讓民眾更支持他。

有記者詢問，桃園市政問題現在似乎是鄭運鵬選情的軟肋，如何看待相關效應似乎未轉移到民調上。張善政指出，他覺得鄭運鵬應該把專注力放到桃園施政的問題上，現在桃園的公共工程出現很多問題，鄭運鵬都沒有關注，也沒有為市民講話。

張善政說，他在批評鄭文燦市政問題時有相對有提出政見讓市民感受到，相信支持度會慢慢提升，這不是短期間的事，「清廉政府、乾淨發包」是市民現在所期待的，所以體會到差異後，相信支持度會不一樣。（編輯：李錫璋）1111020

國民黨桃園市長參選人張善政（左）20日上午在桃園市北區競選總部舉行「亞洲新矽谷．大桃園善好」市政擘劃記者會，前行政院副院長杜紫軍（右）出席力挺。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月20日