張善政：將請農委會公開關鍵文件 解密後再說明

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）的農委會研究案引發爭議，他17日接受媒體聯訪表示，會積極配合宏碁公司的作業，也會發文農委會要求公開關鍵文件，在農委會解密文件後會公開說明。（張善政競辦提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農業委員會研究案引發爭議。張善政今天說，會積極配合宏碁公司的作業，也會發文農委會要求公開關鍵文件，在農委會解密文件後，很快會公開說明。

農委會昨天公布，有21篇子報告有程度不同重複情形，其中6篇重複度高，已行文宏碁公司、張善政9月30日前提書面說明。

張善政上午出席行程，接受媒體聯訪時表示，會積極配合宏碁的作業。

針對農委會稱沒有保密條款，張善政說，合約上面白紙黑字有保密條款，而且沒有保密終止的期限，「我想這個就是睜眼說瞎話，文字上面，白紙黑字非常清楚，有保密條款」。

媒體詢問，資深媒體人黃光芹在臉書（Facebook）發文，認為「張善政蓋牌，有不可告人之處」及「以後他（張善政）若一旦當選桃園市長，新台幣1500億預算怎麼講得明白」。

對此，張善政指出，他們一直有說要對外公開說明，現在農委會已宣布對這件案子的看法，「我們會很快地發文給農委會，請他們同意把某些關鍵文件、甚至所有計畫成果文件都公開」。

張善政說，文件裡面包括預算分配等，農委會一直沒有公開，就是受限保密條款，若公開以後，裡面關於經費的運用，在計畫書裡面有非常清楚的預算分配表，都會公諸於世。

他表示，屆時就會看到，預算分配裡面，他的名下是沒有任何1塊錢的人事費，也證明他先前說，有任何1塊錢掉到他口袋裡就會退選，這份文件，還有其他所有成果文件，會即刻發文農委會，請農委會公開。

媒體詢問，前新竹市長林智堅在新竹有活動，是否感覺到論文抄襲事件已經船過水無痕、風頭被轉到張善政身上。

對此，張善政說，林智堅2篇論文被認定抄襲，就不必多談，但現在民進黨正試圖把抄襲的帽子，往所有人頭上戴，相信選民的心裡有一把尺，非常清楚事情的原委，而且在農委會同意解密這些文件後，他們會很快公開說明。（編輯：戴光育）1110917