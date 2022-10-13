張善政研究案爭議 陳吉仲：檢視標準都一致

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國民黨桃園市長參選人張善政12日對農委會主委陳吉仲喊話，要求檢視研究報告標準應一致。陳吉仲（左）13日在立法院受訪時表示，檢視標準從頭到尾都是一致的，也願用最嚴格標準檢視自己報告。中央社記者吳欣紜攝 111年10月13日

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）國民黨桃園市長參選人張善政昨天對農委會主委陳吉仲喊話，要求檢視研究報告標準應一致，陳吉仲今天強調，檢視標準從頭到尾都是一致的，也願用最嚴格標準檢視自己報告。

張善政的農委會研究案引發爭議，農委會將組專案小組討論，張善政昨天接受媒體聯訪時對外表示，自己的計畫坦蕩蕩禁得起檢視，但也反問陳吉仲，「最近有人說你過去很多研究計畫都涉及抄襲，你是不是應該用檢視我張善政的標準，來檢視你自己」。

對此，陳吉仲今天在立法院經濟委員會前接受媒體聯訪時表示，不管論文或是研究報告，大家標準應一致，「我也不斷強調可以用最嚴格的標準來檢驗自己所有報告跟學術論文」，也會用同樣標準來檢視檯面上有相關爭議的報告跟論文，「從頭到尾都是一致的」。

陳吉仲也說，「我從來沒用過商業機密來解釋自己的所有論文」，包含國內外期刊或者是相關政府研究報告，上次國民黨指控自己重複比例3%有抄襲疑慮，但其實扣掉引用等外，重複比例其實相當低，完全沒有所謂超過45%或是5篇以上報告重複等情況，這都是可以被公開檢視。（編輯：李錫璋）1111013