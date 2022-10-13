產銷履歷系統 農委會：非宏碁維護

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）桃園市長選情讓產銷履歷的推動受關注，農委會今天再次說明，農委會於2004年推動產銷履歷示範計畫、2005年導入二維條碼，至於相關系統也並非由宏碁公司維護。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主任委員陳吉仲業務報告及備質詢，民進黨立法委員陳亭妃在會中問及產銷履歷推動歷程議題，包含何時推動、何時有二維條碼等。

陳吉仲請產銷履歷推手之一、農糧署署長胡忠一進行答詢，胡忠一說，農委會於2004年推動示範計畫，2005年時導入QR code二維條碼，由於當時日本已開始推動，因此農委會把日本這一套引進台灣，2005年後的所有農漁畜商品都可以用二維條碼查得到。

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陳亭妃追問，那怎麼會有人說自己在研究？胡忠一則回應，應該是對事實認知不清，農委會都有相關證據、不會被打臉，而相關系統則是由農委會資訊中心來維護。

陳亭妃也詢問，相關系統是由誰維護、是否是宏碁？農委會資訊中心主任蕭柊瓊說，產銷履歷系統是由凌網公司所維護，當時宏碁負責的部分是協助檢視如何讓產銷履歷可以做得更好等提供相關建議，但實際執行都不是宏碁在執行。（編輯：陳政偉）1111013