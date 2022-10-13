柯文哲：遠雄提大巨蛋審查 北市派太多人才奇怪

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）內政部次長花敬群今天指出，北市府對大巨蛋審查關懷不足。台北市長柯文哲表示，是遠雄去內政部申請審查，北市府的角色算第三者，派太多人去才奇怪，反而會有護航嫌疑。

柯文哲批評內政部卡大巨蛋審查1年多，花敬群今天說，台北市政府直到8月底小組會議各單位才派代表，顯示北市府對審查的關懷不足，還在包庇、護航，未站在地方主管機關的角度監督公安。

柯文哲下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，接受媒體聯訪時表示，大巨蛋審查是遠雄去內政部申請、獲得同意書後才到北市府申請建照變更，北市府算是第三者的角色，派太多人去才奇怪，「變成我們在護航還幹嘛」。

柯文哲指出，花敬群「要擋就勇敢說要擋，何必解釋來解釋去」，且指控北市府包庇遠雄要有證據。

媒體提問，柯文哲批評中央帶頭亂財政紀律，曾任北市財政局長、現任財政部長蘇建榮表示這是雙重標準，柯文哲這種前長官令人「心寒」。

對此，柯文哲表示，這是立委用題目相逼，蘇建榮才會這麼說，蘇建榮還是認真的人，只是中央用特別預算躲避收支平衡、財政紀律的漏洞以後要討論。

媒體詢問，柯文哲早上與國民黨台北市長參選人蔣萬安在台北市議員侯漢廷新書發表會同台，卻不與力挺的無黨籍參選人、前台北市副市長黃珊珊同台。

柯文哲回答，先前市政總質詢，侯漢廷有詢問若出書要不要參加，他既然答應了就要言而有信，且議員邀請還算半個市政行程；黃珊珊既已離開市府，就是跑她自己的行程。都分得很清楚、按照規則、合情合理去做。

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媒體追問，柯文哲在侯漢廷新書發表會致詞時批評中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫表現。

對此，柯文哲表示，不否定台灣整體防疫成績，但這歸功於醫界優秀人才、高素質人民及當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情後公衛體系的進步，不是民進黨台北市長參選人、前指揮官陳時中個人功勞；黃珊珊在防疫過程中盡心盡力，去問萬華區商圈就知道黃珊珊獲得的肯定。（編輯：戴光育）1111013