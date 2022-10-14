東縣長選戰假日升溫 正副總統及藍營主席各站台

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣長選戰這個週休假日升溫，拚連任的國民黨參選人饒慶鈴競總15日成立，黨主席朱立倫將援旗；民進黨參選人劉櫂豪則在16日成立，邀請總統蔡英文、副總統賴清德站台。

台東縣長選戰，藍綠選將過去這段時間都是文宣叫陣，15、16日雙方競選總部將相繼成立，有如兩軍主力正式拉到前線準備對決。

饒慶鈴競選總部媒體聯絡人鄭惠如今天告訴中央社記者，15日下午3時在台東市四維路3段70號舉辦饒慶鈴競選總部成立大會，將邀請國民黨主席朱立倫站台。

劉櫂豪「造好新台東」基地今天表示，將在16日下午2時30分在台東市南京路廣場舉辦造好新台東基地競總部成立暨造勢動員大會，邀請蔡總統、賴副總統，以及原民會主委夷將、農委會主委陳吉仲、立委羅致政與莊瑞雄助講。

劉櫂豪邀請民眾以及好朋友一起到場為所有民進黨籍參選人加油，宣示新台東戰隊全壘打，一起造好新台東，給劉櫂豪與所有民進黨籍參選人溫暖與力量，全力相挺，展現勝選的決心，為台東未來，共同努力。（編輯：李錫璋）1111014