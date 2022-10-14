提升美台災難防救合作 AIT在澎湖辦培訓

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（中央社記者黃雅詩台北14日電） 為提升美台人道援助、災難防救合作，美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府，今天在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反應員培訓計畫工作坊。

AIT發布新聞稿指出，此次在澎湖舉行的培訓工作坊，是在全台灣所舉辦5場培訓計畫的最後一站。

AIT表示，相信這些訓練活動能拓展美台在人道援助和災難防救領域上的堅實合作，提升公眾以及國際對台灣在防災救災領域上關鍵角色的認識，並支持相關活動來提升台灣社會的韌性與緊急應變能力。

美國在台協會處長孫曉雅在開幕典禮中致詞強調，美國向來致力於與夥伴合作，齊心協力為防災救援付出心力，在應對不論是天災人禍、公共衛生危機、或其他類型的威脅時，隨時做好準備並擁有正確心態是最珍貴的資源，每個人都能在其中發揮作用。

AIT表示，AIT向來致力與台灣夥伴合作，以增進對印太地區的共同願景，也就是一個自由、開放、具備韌性和包容性的印太地區。

AIT表示，這一系列活動持續強化美台在人道援助及災害防救領域中長久的互惠合作與專業分享，在當前所面臨的各項挑戰益發具有跨邊境性質之際，也彰顯了美台對彼此共享價值的承諾。（編輯：翟思嘉）1111014