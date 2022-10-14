照顧嬰幼兒醫療 楊文科：提高在地收案量

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科今天提出，為讓家長免於憂慮嬰幼兒就醫問題，未來將提高在地嬰幼兒的收案量，讓孩子就近就能獲醫療照護，減輕家長負擔。

國民黨新竹縣長參選人楊文科透過新聞稿指出，楊文科就任縣長後，在新竹縣推動「幼兒專責醫師制度計畫」，由兒科及家醫科醫師擔任3歲以下幼兒的專責醫師，採個案管理方式，落實初級照護與健康促進，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護模式。

楊文科表示，幼兒專責醫師除提供幼兒的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程關懷與照護諮詢，若有特殊需求，也協助轉介或安排居家訪視，進而建立與公衛體系及社福體系的連結，共同守護幼兒平安健康長大。

競選總部指出，至今年9月底為止，新竹縣收案涵蓋率為40%，期盼在2年內，把收案涵蓋率提升到50%以上。同時，持續推展幼兒專責醫師照護量能、提升幼兒醫療照護品質，讓專責醫師以醫療專業作為家長育兒的重要後援。

競選總部表示，此外，竹北市有3家大型急救責任醫院，中國醫藥大學新竹附設醫院及東元綜合醫院急診室，提供24小時全天候兒科專科醫師診療服務，週一至週日兒童服務不打烊。（編輯：李錫璋）1111014