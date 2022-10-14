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藍委質疑遲未恢復小三通 邱太三：對岸沒準備好

2022/10/14 19:50
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（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨立委陳玉珍今天質詢，為何不儘快恢復小三通。對此，陸委會主委邱太三說，對岸機制沒準備好；行政院長蘇貞昌指出，小三通兩邊有機制，台灣的都還完整，但中國自己都撤掉了，怎麼通。

立法院會今天進行對蘇貞昌施政報告質詢，相關部會首長列席。

金門縣選出的立委陳玉珍質詢時關注，疫情逐漸穩定，邊境已經解封，兩岸小三通何時重啟。她不滿，國境都開放了，為什麼金門不能開放，為什麼標準不一。

蘇貞昌表示，金門同樣是國土，但小三通跟國境開放不一樣；為什麼名稱要特別稱為「小三通」，就是不一樣，「小三通本來就是一個特別的」。

蘇貞昌指出，中國那邊的封城，比什麼都厲害，中國疫情以及對防疫做法跟世界都不一樣，封城、疫情情況都不一樣，連中國自己都禁止移動；所以對於小三通要考量中國的疫情、中國的防疫措施，以及兩岸之間的關係，這些都要考量。

另外，蘇貞昌指出，小三通兩邊有機制，台灣的現在都還完整，但中國把自己的機制都撤掉了，怎麼通；兩邊要通，但它們那邊關起來，沒有機制，怎麼通。

邱太三答覆時說，為什麼要訂兩岸條例，就是因為兩岸的特殊性。

邱太三指出，所有金門海關、防疫、安全人員等665人，在金門都還是待命，但對岸機制卻是已經解散，對岸的機制如果沒有建立好，怎麼可以把人送過去。

邱太三說，對岸機制準備好了沒，「我們都很清楚」，準備夠不夠才是重點。（編輯：蘇志宗）1111014

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