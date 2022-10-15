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葫蘆寺遶境北市3選將到場 蔡總統肯定陳時中防疫

2022/10/15 12:18（10/15 12:41 更新）
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總統蔡英文（左）15日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」致詞表示，感謝葫蘆寺持續發揮安定人心的力量，也努力投入公益事業，服務民眾，為社會注入更多正面的能量。右為民進黨台北市長參選人陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
總統蔡英文（左）15日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」致詞表示，感謝葫蘆寺持續發揮安定人心的力量，也努力投入公益事業，服務民眾，為社會注入更多正面的能量。右為民進黨台北市長參選人陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天出席台北市葫蘆寺建廟75週年活動表示，疫情衝擊全球，但台灣在逆勢中經濟穩健成長，國門開放後全民團結再拚經濟。她肯定參選台北市長的前衛福部長陳時中防疫努力，主持581場的記者會，現在頭髮都變白了。

蔡總統上午在內政部長徐國勇、民進黨立委何志偉、葫蘆寺董事長郭江源、前總統府國策顧問黃承國等人陪同下，出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」，台北市長參選人包括民進黨提名的前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊等人都到場。

蔡總統致詞表示，這幾年疫情起起伏伏，感謝葫蘆寺發揮安定民心的力量，投入公益事業，捐口罩、快篩、3台救護車服務民眾外，這次登高一呼，把全台9大宮廟召集起來舉辦水陸遶境，祈求風調雨順、合境平安。她感謝全民團結以及各大神明的保佑，一起把疫情控制下來。

她表示，10月13日台灣開放國門，她已視察了桃園機場、基隆港，了解海運、空運解封的情形，接下來台灣與國際經濟、貿易的往來會更加地頻繁，迎接更多的國際旅客。

總統說，各地的餐飲、旅宿和景點都會再一次熱鬧起來，請大家繼續團結，一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步穩健發展。

她進一步表示，台灣能夠邁向新階段，一群人很努力在付出。疫情指揮中心已成立1000天，謝謝防疫團隊的辛勞，不眠不休為台灣打拚，陳時中擔任了903天的指揮官，親自主持了581場的記者會，現在頭髮都變白了。

總統說，她接待來自各國的外賓，大家都對台灣的防疫成績豎起大拇指、比讚。談起防疫成果，她邀請與會民眾給陳時中與防疫團隊鼓勵加油，現場響起熱烈掌聲。

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她強調，疫情雖然對全球造成衝擊，台灣不僅在逆勢中經濟穩健成長，社會福利的腳步也絲毫沒有放慢。陳時中在衛福部長任內除了防疫，也推動很多社福照顧，現在當阿公了，對於友善育兒環境，會特別重視。

蔡總統表示，大社子地區的民眾都很挺她，這幾年執政也沒有讓大家漏氣，中央有好政策，需要大家一條心、一起來拚，未來執政團隊會在中央繼續拚，地方也要交給大家一起來拚，為台北做得更多、做得更好。（編輯：黃瑞弘）1111015

總統蔡英文（中）、民進黨台北市長參選人陳時中（右）與葫蘆寺董事長郭江源（左）15日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」，蔡總統致詞時問及誰已當阿公，陳時中與郭江源都笑著舉手示意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
總統蔡英文（中）、民進黨台北市長參選人陳時中（右）與葫蘆寺董事長郭江源（左）15日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」，蔡總統致詞時問及誰已當阿公，陳時中與郭江源都笑著舉手示意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
台北葫蘆寺建廟75週年，15日舉行「水陸除瘟巡安起駕大典」，總統蔡英文（中）、民進黨台北市長參選人陳時中（2排右2）等人出席，與現場貴賓共同進行起駕儀式。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
台北葫蘆寺建廟75週年，15日舉行「水陸除瘟巡安起駕大典」，總統蔡英文（中）、民進黨台北市長參選人陳時中（2排右2）等人出席，與現場貴賓共同進行起駕儀式。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
台北葫蘆寺15日上午舉行「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（後右）、民進黨台北市長參選人陳時中（後左）均到場，兩人比鄰而坐。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
台北葫蘆寺15日上午舉行「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（後右）、民進黨台北市長參選人陳時中（後左）均到場，兩人比鄰而坐。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
民進黨台北市長參選人陳時中（前右）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，向無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左，白衣）揮手致意。圖中為民進黨立委何志偉。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
民進黨台北市長參選人陳時中（前右）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，向無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左，白衣）揮手致意。圖中為民進黨立委何志偉。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前右）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與內政部長徐國勇（前左）碰拳致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前右）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與內政部長徐國勇（前左）碰拳致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中，白衣）15日上午到台北葫蘆寺出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，向民進黨立委何志偉（右，黃外套）打招呼。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中，白衣）15日上午到台北葫蘆寺出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，向民進黨立委何志偉（右，黃外套）打招呼。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）15日上午到台北葫蘆寺出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，合掌向現場與會者致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）15日上午到台北葫蘆寺出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，合掌向現場與會者致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
台北葫蘆寺15日上午舉行「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）出席，與信眾握手致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
台北葫蘆寺15日上午舉行「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）出席，與信眾握手致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右2）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，並至廟內參香，向神靈虔誠祝禱。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右2）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，並至廟內參香，向神靈虔誠祝禱。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右2）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，到廟內參香祈福。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右2）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，到廟內參香祈福。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左2）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與信眾合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左2）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與信眾合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日
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