葫蘆寺遶境北市3選將到場 蔡總統肯定陳時中防疫

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總統蔡英文（左）15日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」致詞表示，感謝葫蘆寺持續發揮安定人心的力量，也努力投入公益事業，服務民眾，為社會注入更多正面的能量。右為民進黨台北市長參選人陳時中。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天出席台北市葫蘆寺建廟75週年活動表示，疫情衝擊全球，但台灣在逆勢中經濟穩健成長，國門開放後全民團結再拚經濟。她肯定參選台北市長的前衛福部長陳時中防疫努力，主持581場的記者會，現在頭髮都變白了。

蔡總統上午在內政部長徐國勇、民進黨立委何志偉、葫蘆寺董事長郭江源、前總統府國策顧問黃承國等人陪同下，出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」，台北市長參選人包括民進黨提名的前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊等人都到場。

蔡總統致詞表示，這幾年疫情起起伏伏，感謝葫蘆寺發揮安定民心的力量，投入公益事業，捐口罩、快篩、3台救護車服務民眾外，這次登高一呼，把全台9大宮廟召集起來舉辦水陸遶境，祈求風調雨順、合境平安。她感謝全民團結以及各大神明的保佑，一起把疫情控制下來。

她表示，10月13日台灣開放國門，她已視察了桃園機場、基隆港，了解海運、空運解封的情形，接下來台灣與國際經濟、貿易的往來會更加地頻繁，迎接更多的國際旅客。

總統說，各地的餐飲、旅宿和景點都會再一次熱鬧起來，請大家繼續團結，一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步穩健發展。

她進一步表示，台灣能夠邁向新階段，一群人很努力在付出。疫情指揮中心已成立1000天，謝謝防疫團隊的辛勞，不眠不休為台灣打拚，陳時中擔任了903天的指揮官，親自主持了581場的記者會，現在頭髮都變白了。

總統說，她接待來自各國的外賓，大家都對台灣的防疫成績豎起大拇指、比讚。談起防疫成果，她邀請與會民眾給陳時中與防疫團隊鼓勵加油，現場響起熱烈掌聲。

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她強調，疫情雖然對全球造成衝擊，台灣不僅在逆勢中經濟穩健成長，社會福利的腳步也絲毫沒有放慢。陳時中在衛福部長任內除了防疫，也推動很多社福照顧，現在當阿公了，對於友善育兒環境，會特別重視。

蔡總統表示，大社子地區的民眾都很挺她，這幾年執政也沒有讓大家漏氣，中央有好政策，需要大家一條心、一起來拚，未來執政團隊會在中央繼續拚，地方也要交給大家一起來拚，為台北做得更多、做得更好。（編輯：黃瑞弘）1111015

總統蔡英文（中）、民進黨台北市長參選人陳時中（右）與葫蘆寺董事長郭江源（左）15日上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」，蔡總統致詞時問及誰已當阿公，陳時中與郭江源都笑著舉手示意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

台北葫蘆寺建廟75週年，15日舉行「水陸除瘟巡安起駕大典」，總統蔡英文（中）、民進黨台北市長參選人陳時中（2排右2）等人出席，與現場貴賓共同進行起駕儀式。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

台北葫蘆寺15日上午舉行「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（後右）、民進黨台北市長參選人陳時中（後左）均到場，兩人比鄰而坐。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，向無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左，白衣）揮手致意。圖中為民進黨立委何志偉。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前右）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與內政部長徐國勇（前左）碰拳致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中，白衣）15日上午到台北葫蘆寺出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，向民進黨立委何志偉（右，黃外套）打招呼。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）15日上午到台北葫蘆寺出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，合掌向現場與會者致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

台北葫蘆寺15日上午舉行「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）出席，與信眾握手致意。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右2）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，並至廟內參香，向神靈虔誠祝禱。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右2）15日上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，到廟內參香祈福。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日