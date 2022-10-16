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民進黨：中共不應一再以使用武力來威脅台灣人民

2022/10/16 15:53
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（中央社記者葉素萍台北16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂發表20大報告，提及台灣議題。民進黨今天表示，堅定捍衛國家主權不退讓、守護自由民主不妥協，中共當局必須尊重台灣民主自由的生活方式，也不應一再以使用武力來威脅台灣人民。

中共總書記習近平今天在人民大會堂發表20大報告，提及台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨的立場就是堅定捍衛國家主權不退讓、守護自由民主不妥協，中共當局必須尊重台灣民主自由的生活方式，也不應一再以使用武力來威脅台灣人民。

民進黨指出，總統蔡英文在今年國慶表示維持台海及區域穩定，是兩岸的共同責任，且台灣持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，堅定捍衛國家主權不退讓、守護民主自由不妥協。這也是台灣的主流民意，中共當局必須認清事實。

民進黨強調，中國近來的威權主義擴張作為已經帶給世界衝擊，台灣人民將持續堅守民主自由的價值，不會被中共武力恐嚇而退縮。同時，將會更加深化民主、鞏固安全、發展經濟，給世界一個更好的台灣。

對於兩岸關係，民進黨指出，總統國慶談話已經表示，願意在理性、平等及相互尊重下，和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。兵戎相見絕對不是兩岸的選項，民進黨呼籲中共當局，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。（編輯：蘇志宗）1111016

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