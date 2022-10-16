習近平不承諾放棄武力 朱立倫：捍衛中華民國

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）中共總書記習近平今天談及台灣議題時表示不承諾放棄使用武力，對此，國民黨主席朱立倫說，國民黨最重要的三大任務就是捍衛中華民國，守護民主自由，維護兩岸和平、區域和平。

朱立倫與張善政下午前往南區競選總部，出席善哥桃園市青年後援會成立大會，朱立倫會後接受媒體聯訪表示，「這三大中心任務就是我們真正愛台灣，我們絕對以中華民國為主，以守護台灣，守護民主自由是我們共同的目標」。任何要意圖破壞、傷害中華民國絕對反對到底。而且民意都一再指向，包括堅決反對台獨，堅決反對一國兩制，這些都是民意非常明確的目標。

記者又問，台中市長盧秀燕日前與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，傳出國民黨新竹市長參選人林耕仁向黨中央抗議，會不會擔心2024年林耕仁轉而支持新北市長侯友宜。朱立倫指出，這一類的謠言「連反駁都不值得反駁」。

朱立倫表示，他上週為林耕仁站台，也特別拜託最強的母雞侯友宜，還有盧秀燕多幫忙黨籍提名的參選人，大家都在幫忙林耕仁，透過這樣的放話，或者是破壞國民黨的團結，甚至製造謠言，絕對不是一個選戰應該做的方法，國民黨會全力以赴，希望林耕仁繼續加油。

張善政表示，今天的活動吸引許多年輕人參與，代表團隊為青年設計的政策有打動他們的心，團隊會跟青年人一條心，把桃園打造成不一樣的桃園。他同時宣布邀請朱立倫的子弟兵、桃園市議員參選人凌濤擔任發言人。（編輯：方沛清）1111016