募款小物好運篷熱賣售罄 鄭運鵬顏色尺寸加碼推出

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬募款小物「好運篷」熱賣售罄；他今天表示，由於臉書指定貼文按讚破萬，將推出新顏色與小朋友尺寸，邀請更多民眾一起加入勇者團隊行列。

鄭運鵬接受媒體聯訪表示，募款小物「好運篷」造成爆量銷售令他意外，本來只是他穿一件斗篷覺得有趣，也不知道會不會有人穿，但既然臉書（Facebook）指定貼文按讚已破萬，競總決定加製顏色及尺寸，因為很多家長說想買給小朋友穿，所以加量不加價，加製小朋友尺寸、顏色，將儘快上市。

競選總部表示，鄭運鵬14日推出「好運系列」募款商品，其中第一次作為募款商品的斗篷「好運篷」，晚間在網路上架後，不到4個小時就被搶購一空，隔天一早競選總部更出現民眾現場搶購，展現對鄭運鵬的支持，以及商品的超高人氣。

競選總部表示，「好運篷」最初設計的發想，是致敬動漫「進擊的巨人」中的角色里維兵長，雖然身形並非高大但穿著披風卻戰力無窮。「好運系列」募款小物除了披風外，也還有好運袋、好運幣、好運杯、好運徽章、好運罩等商品，讓支持民眾帶出門好運都能帶著走。（編輯：陳仁華）1111016