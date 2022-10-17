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基進聲援北京反習人士 籲民眾警覺習近平對台野心

2022/10/17 11:53
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（中央社記者王揚宇台北17日電）中共總書記習近平強調堅決反對台獨與外部勢力，並宣稱不承諾放棄使用武力；台灣基進今天召開記者會，呼籲台灣人民應警覺習近平的登基續任與對台野心，也對「反習壯士」表達敬意。

中共總書記習近平16日在北京人民大會堂發表中共20大報告，在展望台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

對此，台灣基進秘書長王興煥等人今天召開記者會，除對爭取中國本地自由民主的反習壯士表達敬意外，更呼籲台灣人民應警覺習近平的對台野心，狼真的來了，這不是危言聳聽。

王興煥表示，習近平用外部衝突化解內部矛盾，這種老掉牙把戲還能奏效多久？因此，台灣基進曾在中國國慶時發布宣言，呼籲中國人民需要反抗中國政權的謊言、壓迫與剝削等。

王興煥指出，不論是小偷強盜式的經濟戰略、殖民掠奪式的一帶一路，還是對港澳的天朝心態，以及對台灣的帝國野心，都顯示中共政權必須靠不斷的對外戰果謊言，壓抑內部民怨。

此外，王興煥說，台灣基進將在23日舉辦「台灣前鋒隊，護台大行軍」單車遊行，宣示台灣同島一命、抗中保台的決心。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋說，習近平此次任期一延長就是5年，必然對台動作頻頻，而台灣年底將選出和習近平任期重疊4年的首長與民代，因此年底選舉更應用國家級的層次來看。

在20大舉行前，有反習人士在北京海淀區北三環的四通橋上掛起巨幅布條，此抗議行動在國際熱傳，被譽為「北京四通橋勇士」，民運人士王丹稱讚他是「新坦克人」。（編輯：翟思嘉）1111017

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