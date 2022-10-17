國際油價飆漲 學者：空軍航油採購量恐不增反減

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，國防部112年度施政計畫及預算報告中編列近900億元彈藥、油料購置費用，但受國際航空燃油飆漲影響，空軍戰鬥機航油採購數量將「不增反減」。

國防部19日將在立法院提出112年度施政計畫及主管預算案報告，書面報告已於今天送抵立法院。

國防部在報告中表示，由於中共常態化機艦侵擾，導致台灣運用應對兵力反制亦隨之增加，為維持武器裝備妥善運作並強化持續作戰能力，112年「一般彈藥購製與維護」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「油料、庫儲後勤補給支援」等預算編列新台幣898億8630萬7000元。

揭仲表示，受國際航空燃油飆漲影響，主要為空軍戰鬥機使用的JP-8航油，112年編列的採購預算雖然是111年的1.7倍，但預估可採購的數量卻不增反減，僅為111年的79%，將造成國防部一方面強調「中共常態化機艦侵擾」導致台灣兵力使用量增加，卻又刻意壓低空軍航油採購數量的矛盾現象 。

揭仲表示，JP-8航油是空軍三種二代戰機的主要燃料，近年國防部規定統一由陸軍司令部編列採購預算。

揭仲指出，112年JP-8航油採購預算的編列數約46億元，是111年採購預算編列數27億元的1.7倍；但受國際航空燃油飆漲影響，國軍採購JP-8航油的預算單價，卻由111年的每加侖60元，暴增為112年的每加侖129元，是111年的2.15倍。使國軍112年JP-8航油的預估獲得量，只有3551萬加侖，僅為111年4503萬加侖的79%，減幅驚人。

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揭仲說，112年共機對台灣的常態化襲擾，甚至跨越海峽中線的情形應該會更嚴重，空軍戰機對航油的需求數量理應大幅增加；但112年空軍航油的預估採購數量卻大幅減少，恐怕會對112年空軍戰機應付共軍襲擾的能力，造成嚴重影響。

揭仲表示，在戰訓任務優先的情況下，國防部編列預算時，應該按照實際的需求數量去編列足額的購油預算；但國防部很可能是想將購油預算控制在一定的額度內，因此反向操作，出現大幅刪減採購數量這種「削足適履」的怪象。（編輯：謝佳珍）1111017