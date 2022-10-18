外交部感謝瑞典總理關切中國武嚇台灣 盼強化合作

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）瑞典新任總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在國會發表上任後首次政府施政方針報告，其中特別關切及憂心中國持續對台武力恫嚇，並強調任何形式武力威脅都是不可接受的。

外交部今天表示，對於克里斯特森及其內閣持續重視台海和平安全，並譴責中國圖謀改變現狀，台灣表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部發布新聞稿指出，克里斯特森報告指出，上述關切不僅適用於任何國家，對身為聯合國安理會的成員國更應如此，他也強調，瑞典永遠不會接受具侵略性的國家戕害任一民主國家的自由。

外交部指出，瑞典9月11日舉行大選後，由「瑞典溫和黨」黨魁克里斯特森領導的「右派政黨聯盟」贏得勝利，經過政黨協商程序，瑞典國會10月17日通過由克里斯特森擔任瑞典總理並組成內閣。

外交部表示，對於瑞典順利完成大選並選出新總理，外交部已於第一時間訓令駐瑞典代表處向瑞典政府及人民表達台灣政府與人民的誠摯祝賀，並轉致總統蔡英文的賀函。台灣至盼未來與克里斯特森領導的瑞典新政府密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

外交部表示，台灣及瑞典共享民主、自由、法治及維護人權等普世價值，也同樣面臨威權主義國家對民主社會的影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰，此時更需要兩國攜手共同捍衛以規則為基礎的國際秩序及共享價值。

外交部表示，深信在克里斯特森的領導下，台灣與瑞典將在既有的良好基礎上，繼續深化雙方實質友好合作及交流。（編輯：蘇龍麒）1111018