國民黨將連5週開行動中常會 首站到基隆拉抬選情

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）選戰進入倒數階段，國民黨主席朱立倫今天宣布，下週起將連續5週，到選戰膠著的關鍵縣市召開行動中常會，替選情加溫。文傳會主委洪孟楷表示，首站將前往基隆市，為市長候選人謝國樑拉抬選情。

國民黨今天下午召開中常會，洪孟楷會後轉述，距離選戰只剩5週的時間，進入倒數關鍵時刻，朱立倫宣布，從下週起，每週三的中常會將轉型為「行動勝利中常會」，前往選情55波的關鍵縣市召開，拉抬縣市長、議員候選人選情，首站將前往基隆市。

洪孟楷指出，國民黨基隆市長候選人謝國樑目前在民調中，呈現微幅領先的態勢，因此希望能夠發揮臨門一腳的力量，讓謝國樑可以順利當選。當天除了下午召開行動中常會外，中央黨部也會配合縣市的安排，由朱立倫、秘書長黃健庭等黨務一級主管，在上午進行路口的拜票、掃街行程。

至於會到哪5個縣市召開行動中常會，洪孟楷則說，首站就是基隆，其他縣市尚在聯繫安排中，確定後才會有召開的時間順序。據了解，六都之中，桃園市與高雄市，都會安排召開行動勝利中常會，幫忙拉抬選情。

此外，花東日前強震造成公共設施等毀損，國民黨駐菲律賓總支部、納卯支部捐贈新台幣300萬元，協助災區，朱立倫在會中表示，這次海外黨員發揮的愛心，國民黨已經都轉給花、東地區，他代表台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚表達謝意，今天特別致贈感謝狀表達感謝。

朱立倫說，特別謝謝中評委童惠珍這次到菲律賓訪問，與僑界與國民黨海外黨部的黨員見面，讓菲律賓支持國民黨的僑胞，以及海外黨員，感受到國民黨永遠跟大家結合在一起。（編輯：翟思嘉）1111019