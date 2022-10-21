駐斯洛伐克代表赴大學演講 闡述韌性台灣

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（中央社台北21日電）駐斯洛伐克代表李南陽20日於孔麥紐斯大學歐洲暨國際關係研究所演講，闡述韌性台灣。他說，台灣愛好和平及自由，願在理性平等及相互尊重下，尋求兩岸可接受的維持台海和平穩定的方法。

李南陽20日應斯洛伐克孔麥紐斯大學(Comenius University)歐洲暨國際關係研究所邀請，演講「韌性台灣、世界的良善力量」。孔麥紐斯大學是斯國歷史最悠久、最好的大學，政治菁英多來自該校。

李南陽表示，台灣將持續努力，打造具有韌性的經濟體制，建構並強化台灣社會安全網，強化民主自由體制，深化與國際合作，並強化國防戰力，給世界一個更好的台灣。

由於台海情勢緊張，中共正在召開20大會議，李南陽這場演講和時勢分析獲與會師生回響。對於台灣在強鄰脅迫下始終屹立不搖，一方面成功捍衛民主體制，另一方面推動經濟高速增長，感到興趣，與李南陽熱烈討論如何以具體行動支持民主台灣。

李南陽表示，台灣主權獨立，堅持自由民主體制，不會在中國壓迫下屈服。台灣愛好和平及自由，願在理性平等及相互尊重下，尋求雙方均可接受的維持台海和平穩定的方法。

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李南陽指出，台灣跟斯洛伐克是理念相近的好夥伴，近年來雙方在司法、經貿、科技及教育等領域合作頗有進展；台灣是斯國亞洲第二大投資國，雙方在電動車、綠色能源及科技產業合作密切；台灣政府提供「台歐連結獎學金」、「外交部半導體獎學金」等計畫供斯國學生赴台研習，歡迎學生踴躍提出申請。

在國際參與方面，李南陽說，聯合國大會通過的第2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，也未載明台灣是中國的一部分。台灣有權參與世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)及聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)，以對國際社會做出更多貢獻。（編輯：馮昭）1111021