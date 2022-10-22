促進區域經濟整合 台灣對APEC捐款220萬美元

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（中央社記者賴于榛台北22日電）為促進區域經濟整合、包容及永續成長，並增強APEC政策研究與分析能量，台灣日前捐款220萬美元，支持亞太經濟合作會議（APEC）數位創新子基金、海洋廢棄物管理與創新子基金等。

APEC昨天在官方網站刊出訊息指出，「中華台北」捐款220萬美元（約新台幣7143萬4002元），支持APEC會員能力建構需求，促進區域經濟整合、包容及永續成長，並增強APEC政策研究與分析能量。

此筆捐款由外交部國際組織司長吳尚年與APEC秘書處執行長蕾貝卡（Rebecca Sta Maria）於14日簽署。

根據APEC訊息，此次捐助的對象，包括APEC支援基金的一般計畫基金、數位創新子基金、海洋廢棄物管理與創新子基金、微中小企業子基金共4項基金，以及APEC政策支援小組，希望透過承諾積極參與APEC，並對APEC加強經濟暨技術合作的倡議做出貢獻。

蕾貝卡表示，APEC核心是會員間互相分享經驗及最佳實踐、探索創新想法，並促進有利所有會員的合作。（編輯：郭無患）1111022