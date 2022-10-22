蔡其昌競總成立 正副總統授旗披彩帶站台

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右7）22日舉辦競選總部成立大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左9）到場站台，並授戰旗力挺。中央社記者蘇木春攝 111年10月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦競選總部成立大會，總統蔡英文、副總統賴清德都到場為蔡其昌授旗、披彩帶站台，蔡總統並細數支持的3項理由，呼籲台中的進步不能等。

蔡其昌位在台中市南屯區的競選總部，今天舉辦成立大會，蔡總統、賴副總統、競總主任委員蘇嘉全與立法委員何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀等人都到場站台。

活動擠滿支持者相當熱鬧，先由5名立委與蘇嘉全上台助講，接著總統府資政、國策顧問及台中市各選區市議員參選人共同與蔡其昌一同上台呼喊口號，最後由蔡總統與賴副總統分別為蔡其昌授戰旗、披上彩帶，「當選」口號不絕於耳。

蔡總統致詞時表示，離選舉只剩35天，進入最後倒數階段，大家可以決定台中要原地踏步還是大步前進，不要讓台中再空轉4年，呼籲大家一起支持蔡其昌。

蔡總統指出，政府培植六大核心戰略產業，其中國防與機械產業就在台中，政府現在推動智慧機械產業，台中大肚山是重要機械產業聚落，這裡也是世界級的智慧製造關鍵樞紐，世界的科技就在台灣，需要行動力的市長帶大家拚產業。

提到現任的市府執政，蔡總統表示，沒動工的捷運藍線、沒完工的台中國際會展中心，知名雜誌評比台中的交通與治安都是最後一名，市民身陷空污與治安問題，但空污已變成選舉操作議題，中央有決心與方法要解決台中空污，選對人就可以改變這座城市。

至於支持蔡其昌的理由，蔡總統細數，有說到做到的執行力、體貼市民的同理心、落實政策快速有效率，她說，蔡其昌與行動派團隊，已舉辦超過500場大大小小市政說明會，大家要一起做蔡其昌的分身，讓大家都出來投票，台中一定可以翻轉，台中的進步不能等。

賴副總統說，大家要做蔡總統的後盾，台灣面臨COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊，經濟表現仍相當好，但面對國際危機與挑戰，他懇求大家用選票支持民進黨推出的人選，讓蔡總統有更好的民意去面對困境。

賴副總統指出，大家也要做台中市的後盾，台中應該要負起帶領台灣的責任，但是市民對台中卻沒有歸屬感，最主要的原因就是近年市政推動不力，媒體評比市政滿意度只排第17名，這樣的行政能力無法帶領大家向前。

提到媽媽市長，賴副總統表示，媽媽確實是很溫暖很好，他先前指市長還需要建設、環保等各種能力，卻被說在檢討自己的媽媽，不知道道理要從何說起，他要跟大家拜託不用爭論，要用選票讓台中繼續進步。

賴副總統最後請託大家做蔡其昌的後盾，他呼籲大家市長支持蔡其昌、議員支持民進黨，18歲公民權也要投同意票。（編輯：郭諭儒）1111022

民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右2）22日舉辦競選總部成立大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）到場力挺，細數支持蔡其昌的理由，呼籲台中的進步不能等。中央社記者蘇木春攝 111年10月22日

民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部成立大會22日舉行，吸引大批支持者到場相挺，現場「當選」口號不斷。中央社記者蘇木春攝 111年10月22日