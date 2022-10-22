謝龍介台南競總成立 藍營大咖合體造勢輔選

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（中央社記者張榮祥台南22日電）國民黨台南市長參選人謝龍介競選總部今天成立，前總統馬英九、國民黨副主席連勝文、前國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜晚間合體，支持者湧入現場，拉抬藍營台南選戰氣勢。

謝龍介競選總部設在北區海安路上，今晚在一路之隔的中西區舉辦造勢晚會，喊出「30年投一次輪替」，支持者擠爆現場，旗海飛揚，藍營大咖集結合體，營造在台南團結一戰的氛圍，台南市議會議長郭信良也到場助講。

馬英九全力拉抬謝龍介，當場授戰旗，他表示，謝龍介忠於國家及家庭，敢衝敢打，也很有毅力，知道人民需求，可以帶給台南好前途。

連勝文稱呼謝龍介是自己的兄弟，真正了解台南歷史及熱愛這塊土地，他只有一句話：「挺到底」。連勝文表示，民進黨是台灣最大的詐騙集團，大家還要忍耐民進黨多久，還要閉上眼睛讓民進黨欺負嗎，大家一起向民進黨算帳。

江啟臣稱許謝龍介有情有義，永遠跑在第一線；台南是民主聖地，為何民進黨可以在台南執政30年，即使是進步都會退步，民主要輪替，才不會沉淪墜落。

韓國瑜表示，謝龍介是真性情、善良的人，也對台南充滿感情，從不懈怠；民進黨許多優秀前輩為台灣奮鬥，但如今已遠去了，30年也夠了，台南人再也不欠民進黨。

對此，謝龍介說，台南需要有魄力市長翻轉，很多人對他說，「台南很硬，你沒機會」，但他進場感受大家溫暖的雙手，他有信心，可以將市長室、市府討回來給廣大市民。（編輯：郭諭儒）1111022