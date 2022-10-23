改變嘉義市4年拚13年 蔡英文肯定李俊俋施政藍圖

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（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天成立嘉義市百工百業後援會，身兼民進黨主席的總統蔡英文強調，李俊俋是專業人才，4年拚13年改變嘉義市，更肯定李俊俋施政藍圖有助嘉義市發展。

蔡總統、內政部長徐國勇、屏東縣長潘孟安、立委王美惠、林俊憲等人出席嘉義市百工百業挺李俊俋後援會成立大會，力拚11月26日改變嘉義，讓嘉義不一樣！

蔡總統致詞時表示，最後一個月，「讓我們團結支持6號李俊俋，讓嘉義市改變，讓世界有更好的台灣；台灣要更好，嘉義要一起好」。

蔡總統向民眾推薦李俊俋是名有豐富行政、立法經驗的人選，中央到地方都做過，他有想法、能力和專業帶領嘉義市府，讓嘉義市進步、台灣更進步。

蔡總統表示，嘉義市府在前瞻基礎建設執行力是全國倒數第2名，現在的市府有提過10大市政計畫，不過到現在僅完成3項，嘉義市最重要的建設為汙水下水道，4年前市長換人做，施工速度慢下來。

蔡總統強調，中央並沒有因為市長換人就不支持，中央補助的經費超過9成，要幫助地方下大雨時不要再淹水，可是現在市府的進度過慢，連監察院都提出糾正。

蔡總統認為，嘉義市的問題還是要解決，嘉義市民沒有時間再等4年，嘉義市換個更年輕、有能力、有企圖心和專業的參選人來做；市長如果換李俊俋來當，一定是4年拚13年改變嘉義市。

蔡總統細數李俊俋所提出的政策，包括強化在地醫療、後湖工業區轉型成智慧醫療生技照顧園區、嘉義市2條輕軌等，有助提升嘉義市工作機會，促進人口增加，吸收更多人才，也打通嘉義縣市交通。

蔡總統懇請民眾投李俊俋1票、市議員1票，另1票為公投同意票；嘉市府沒想到、也沒辦法做，就換李俊俋來做，「改變嘉義，需要李俊俋跟中央一起拚」。（編輯：陳仁華）1111023