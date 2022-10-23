柯文哲全台輔選 2024大選壓力測試

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（中央社記者郭建伸台北23日電）九合一選舉邁入倒數階段，台灣民眾黨主席柯文哲近日積極輔選，假日連跑多處站台。民眾黨人士形容，柯文哲輔選如同2024大選壓力測試，11月更將展開全台車隊掃街，扛起民眾黨母雞角色。

柯文哲從不諱言將投入2024總統大選，地方選戰開打後，柯文哲的假日行程幾乎滿檔，不僅全台跑透透宣傳新書「柯P管理學」，更全力輔選黨籍候選人。

柯文哲15日回故鄉替新竹市長參選人高虹安站台，他出場準備助講時，現場支持者數度高喊「總統好」，主持人一度開玩笑說「現在是在選總統」。

民眾黨內人士形容，儘管距離總統大選還有一段時間，但柯文哲近幾個月全台輔選行程馬不停蹄，感受全台民意，宛如2024大選行程規劃的「壓力測試」。

黨內人士透露，柯文哲為參選總統近日開始「上課」，充實不同領域知識；黨內幹部建議，柯文哲應開始規劃「國政白皮書」，並調整自身形象以符合多數民眾對總統的期待。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如受訪表示，民眾黨沒有每個縣市都提名首長參選人，因此需要「母雞」拉抬，而柯文哲知名度高，是民眾黨最強的母雞。

蔡壁如說，雖然柯文哲在台北遭到各政黨圍剿，但柯文哲走訪各地的人氣仍很旺，最近在中南部輔選掃街時，總是有許多民眾要找柯文哲合影。

蔡壁如也表示，黨內規劃11月5日展開全台大掃街，將安排柯文哲與各地參選人車掃時間，一路從南部掃街回台北；至於造勢晚會，則交由縣市首長參選人自行舉辦，柯文哲視時間參加。（編輯：林克倫）1111023