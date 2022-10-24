藍營指豆腐渣工程 鄭運鵬：複製高雄市長選舉模式

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國民黨24日說豆腐渣工程是桃園惡夢，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）表示，國民黨在複製2018年高雄市長選舉模式，把桃園講得一文不值一無是處，所有進步都是假的，這一點要提醒桃園市民朋友參考。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月24日

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國民黨今天說豆腐渣工程是桃園惡夢，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨在複製2018年高雄市長選舉模式，把桃園講得一文不值所有進步都是假的，他提醒桃園市民注意。

鄭運鵬上午前往拜會大溪區農會，他接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待對手說豆腐渣工程是桃園惡夢，鄭運鵬說，國民黨桃園市長參選人張善政在2020年和前高雄市長韓國瑜搭檔參與總統大選，看起來桃園選舉就是複製韓國瑜2018年高雄市長選舉，過程中國民黨把桃園講得一文不值一無是處，所有進步都是假的，這一點要提醒桃園市民朋友參考。

鄭運鵬表示，所有的工程政府都有合約也有保固和驗收機制，就像鄭文燦所說，不怕有失誤也不怕改進，但是所有相關的責任和權利義務一致，是國民黨放大扭曲，像八德國民運動中心很快地釐清責任，也請第三方的土木結構技師調查，場館都還正常使用，這就是桃園的進步。

鄭運鵬指出，批評本來就是合理的，公共市政本來就是大家可以檢驗，但對手用扭曲的方式，讓桃園市民覺得好像這八年的進步都是假象，這是張善政用韓國瑜2018年選舉的方式，企圖在桃園、在鄭文燦兩任八年任滿時，複製當年高雄的惡夢，所以情緒勒索的應該是國民黨。

記者又問，如何看待國民黨說總統蔡英文來桃園站台四次不如對市民好好做事。鄭運鵬說蔡總統每次到桃園，都告訴市民桃園這幾年有那些突破的建設，包含社會住宅、會展中心，蔡總統每一次來都是正面、政策、建設性的，也來看看鄭文燦有沒有把桃園市帶的很好。

鄭運鵬表示，是國民黨看不到桃園的進步，蔡總統是來告訴大家，她來見證桃園這八年的起飛，這跟國民黨扭曲的心態完全相反。蔡總統非常正面、肯定，相信市民也感受得到。（編輯：張銘坤）1111024