蔡適應邀台啤隊友誼賽 謝國樑盼打造無障礙城市

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天前往基隆商工致贈加菜金給基商籃球隊，並宣布將邀請台灣啤酒籃球隊到基隆舉辦友誼賽，對手謝國樑則分享社福看法，盼將基隆打造成無障礙環城市。

蔡適應透過新聞稿表示，國立基隆高級商工職業學校籃球隊是基隆的傳統勁旅，他身為基隆市籃球委員會主委是選手們的後盾，大力推動基層籃球活動，舉辦3對3和5對5籃球賽，並爭取改善各校球場和設施，及在各區建置風雨籃球場，今天特地前來為基商遠征花蓮高中籃球聯賽（HBL）資格賽加油打氣。

蔡適應指出，感謝基隆商工校長洪光賢等人大力支持籃球運動，選手們才能順利前往花蓮參加資格賽，他今天除致贈加菜金新台幣1萬元外，並宣布將邀請台灣啤酒籃球隊到基隆舉辦友誼賽，與在地球隊交流。

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天則邀請社團法人台灣生命教育學會「病人自主研究中心」執行長楊玉欣、新北市自閉症服務協進會等人在七堵區的競選總部，針對打造無障礙環境等議題，討論如何將基隆打造成更友善、無障礙環境的城市。

謝國樑透過新聞稿表示，他同為身心障礙家長，了解多數身障家庭的難處，因此很想在基隆打造更多友善空間，不只讓基隆的身障家庭能受惠，更希望吸引外縣市，甚至國外的身障家庭來到基隆。

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謝國樑說，他也針對弱勢團體提出許多相關政策，例如，推出友善消費環境「天使券」、全力推動無障礙空間，打造「無礙」環境及青年志工計畫，都是希望能讓基隆成為友善的環境。

謝國樑表示，過去的社福政策制定往往是由上而下，這次他希望透過楊玉欣實際的接觸經驗，加上長期對身障群體的關心，分享對社福政策的看法，協助基隆打造成更友善、無障礙環境，把基隆變成亞洲最有愛城市。（編輯：屈享平）1111024