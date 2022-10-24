藍指曾赴陸談生意 鄭運鵬：人生經歷沒有問題

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（中央社記者王承中、吳睿騏台北24日電）國民黨桃園市長候選人張善政競總發言人凌濤今天表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾赴陸，與具解放軍背景的三大電信談生意。民進黨副秘書長林飛帆曾批評兩岸政商資本合謀，應好好檢驗鄭運鵬，不要雙標。

對此，鄭運鵬說，國民黨不需要用誰的標準來檢驗，用單一標準就好。鄭運鵬指出，創業的那一段過程是他人生中的經歷之一，過程中的資訊都是公開的，對手的資料都是網路上查來的也沒什麼秘密，大家可以檢視，他的人生經歷沒有問題。

鄭運鵬表示，團隊質疑張善政擔任反獨促統有政治立場的小黨唯一一席最高顧問，這個黨主張台灣應該讓中國併吞，張善政擔任這個黨的最高政治顧問，現在又參選市長，過去也擔任過政府高官，在政治主張上當然大家要用同樣的標準來檢視。

張善政競總發言人凌濤、國民黨發言人柳采葳等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，指鄭運鵬曾赴陸跟三大電信談生意，若照林飛帆的標準，就是兩岸政商資本合謀，呼籲林飛帆別雙重標準。

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凌濤指出，張善政曾兼任行政院資安長，規劃成立國家資通安全科技中心，成為各部門資安守門員，保護台灣的安全，反觀鄭運鵬過去敗選後就成立「鷗業新媒體」跟大陸三大電信洽談生意。

凌濤表示，張善政與大陸「網戰」時，曾被中共官媒點名批評，結果鄭運鵬竟在和中共軍方背景的國企談生意。照林飛帆的標準，鄭運鵬已成為「兩岸政商資本合謀」一員，林飛帆應好好檢驗鄭運鵬，不要雙重標準。（編輯：林興盟）1111024