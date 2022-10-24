曹興誠指謀和說騙百姓 馬辦：難道要兵戎相見

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聯電前董事長曹興誠（圖）24日在立法院召開臨時記者會指出，台灣海峽顯得兵凶戰危，前總統馬英九卻炒作避戰、謀和，根本在胡說八道。中央社記者鄭清元攝 111年10月24日

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（中央社記者王揚宇、王承中台北24日電）聯電前董事長曹興誠今天說，台灣海峽顯得兵凶戰危，前總統馬英九卻炒作避戰、謀和，根本在胡說八道，而他很願意跟馬英九及國民黨人士辯論，但他們不敢，只敢亂講話欺騙台灣百姓。

對此，馬英九辦公室表示，馬英九8年任內，兩岸對等、尊嚴、和平交流，大家有目共睹，難道兵戎相見，才是最好的選擇嗎？曹興誠的說法等同將兩岸直接推向戰場。

曹興誠今天上午撰文評論評馬英九的避戰與謀和，指台灣人民過去70多年來，一直面臨中共武力威脅，主要的原因，就是國民黨把台灣人拖進了國共內戰，然後堅持「一個中國」的緊箍咒，拒絕承認70年來兩岸已經互不隸屬的事實，而且兩岸之所以緊張，始作俑者正是國民黨。

曹興誠傍晚召開臨時記者會指出，台灣現在的情況很緊張，但馬英九跟國民黨卻一直在講避戰、謀和，這是不對的、不應該亂講話，而且國民黨過去在喊一些口號，像是馬英九說九二共識、一中各表等，根本沒有各表的空間。

曹興誠說，今天已經完全沒有謀和的時機，就連中共總書記習近平都把對他有恩的中共前總書記胡錦濤拉走，是要怎麼謀和。

曹興誠指出，台灣面對大陸的威脅，大家一定要很團結，但馬英九卻在講這些胡說八道的話，這會讓民眾很混亂、搞不清楚；此外，國家安全會議前秘書長蘇起也說大陸打台灣的話，台灣只要一天就會投降，假如習近平聽到這樣的說法，是否會刺激中共解放軍攻打台灣。

曹興誠表示，總統蔡英文說中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這樣的說法才是能保護台灣的安全，也是事實，但這個事實卻被蘇起說這是挑釁、不能說。

曹興誠最後提到，馬英九、蘇起要好好說明，是否要把台灣變阿富汗、要把台灣送給大陸，自己也很願意跟馬英九、蘇起或國民黨人士辯論，但他們不敢，只敢亂講話騙老百姓。

對此，馬辦指出，當權者有義務避戰，而非把人民推上前線。在備戰之前，更重要的是避戰，這是毫無疑問的。

至於曹興誠所謂一中矮化主權說法，馬辦表示，這樣的見解不值一駁，因為完全不符合中華民國憲法，曹興誠如果沒有要推動修憲，則相關批評不具任何立論基礎。

國民黨發聲明指出，國民黨立場是永遠捍衛中華民國，也希望守護民主自由、維護區域和平，支持提升自主國防能力，也呼籲兩岸應透過對話減少誤判的可能，而非大吹大擂鼓譟戰爭。

國民黨表示，台灣人民都渴望在民主自由的生活方式下，維持安定富庶的生活，兩岸關係現在緊張嚴峻，執政黨應非常嚴肅面對，讓台灣人能夠過更好的日子，這是國民黨最大的目標。（編輯：蘇志宗）1111024