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持續「百廟祈福」 謝龍介：人格絕對可受考驗

2022/10/25 13:57
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（中央社記者張榮祥台南25日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天持續「百廟祈福」行程，他表示，拜神拜的是良心，他對家庭妻兒的忠誠始終如一，人格絕對可受考驗。

謝龍介持續「百廟祈福」行程，今天上午前往新化區，下午至永康區，已累積逾180座廟宇，足跡遍及台南市36個行政區，本週預定將完成台南36區廟宇參拜，且將規劃安平區老街、廟宇及市場宣講。

謝龍介表示，他在廟口長大，和廟宇負責人、廟班頻繁交換意見，當選市長後，將訂出不影響市民安寧，又能提升精彩廟會文化的管理準則，護持文化首都重要民俗，讓台南廟會文化更深化多元。

謝龍介指出，他從小在廟埕打「尪仔標（台語）」，在神佛座前長大，一向心存忠孝、行仁義，對台南市廟宇如數家珍。

謝龍介表示，對妻兒、家庭無法盡忠的人，對市民就無法盡忠，他自己禁得起各方面檢驗；因為他心誠，所以敢在廟前演講說政見，包括65歲以上長者明年起免繳健保費、國中小營養午餐免費、嬰兒3歲以前尿布免費等，保證說到做到，盡全力照顧台南老幼。（編輯：謝雅竹）1111025

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