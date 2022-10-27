美國管制中國半導體 蘇貞昌：對台灣業者影響有限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院長蘇貞昌今天表示，美國對中國半導體的管制禁令集中在高階運算的運用等領域，對台灣半導體業者影響有限；但為維持台灣半導體產業關鍵優勢，已請行政院副院長沈榮津、相關部會以及業界研議，提出未來發展戰略。

經濟部今天在行政院會報告「美國對中國半導體管制及我方因應策略」報告，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中裁示，半導體製程複雜，台灣能占有一席之地，是40年來的累積跟努力，未來如何維持屹立不搖仍須努力。

蘇貞昌說，此次美國管制中國半導體，相關措施包括透過製程設備、先進運算晶片、超級電腦、人員限制、增列實體清單等，管制非常到位、精準，但經過行政部門及業界共同分析後發現，相關管制禁令集中在高階運算的運用及製程設備，對台灣半導體業者影響有限。

蘇貞昌說，台灣半導體成為全球供應鏈關鍵力量，IC製造占全球63%、封測占58%都是全球第一，IC設計22%全球第二，台灣的半導體模式是難以複製的生產模式，難以替代的夥伴，世界需要台灣、台灣也需要世界，台灣會站在世界隊伍中，遵守規範持續做出貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，為維繫半導體競爭力，政府有必要全力協助，除提供水、電、土地等優質基礎投資環境外，請沈榮津跟相關部會和業界研議，提出半導體未來發展戰略，從強化租稅優惠，鼓勵從事研發，到鬆綁延攬人才全力維持半導體產業發展，維持競爭優勢地位。

蘇貞昌說，維持半導體競爭優勢也是總統蔡英文的意思，政府一定與業者站在一起，共同努力，繼續維持關鍵地位。（編輯：林淑媛）1111027