綠委提案宣誓對象刪國父遺像 藍委擋下未付委

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（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨立委林楚茵提案修正宣誓條例等案，將公職人員的宣示對象，刪除「國父遺像」。立法院會今天處理報告事項時，國民黨團提議退回程序委員會重新提出，在場無人提出異議，因此通過，並未付委審查。

現行宣誓條例第5條條文規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定的地點公開行之，由宣誓人肅立向國旗及國父遺像，舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞。

林楚茵所提修法版本，除刪除「及國父遺像」這5個字，也增訂宣誓人因身體因素或其他正當理由，無法上述形式者，不限制其表達意思的方式。

林楚茵等人所提修正草案說明指出，國旗為國家主權的象徵，現今民主國家宣誓儀式中，多以國旗為宣誓對象，用意皆在強調對國家的效忠，而非服從特定領袖。然而，現行宣誓條例仍要求，公職人員以特定政治領袖的遺像為宣誓效忠對象，已不符中華民國民主憲政發展現況。

林楚茵等人也提案修正總統、副總統宣誓條例第5條條文，修正的內容及精神，與她提的宣示條例修法版本雷同。

立法院會今天進行報告事項議程時，國民黨立法院黨團提議，將林楚茵這2項提案退回程序委員會重新提出；立法院長、會議主席游錫堃詢問院會有無異議，在場立委未有異議，因此這2案退回程序委員會重新提出，並未付委審查。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，中華民國官員為何不向國父遺像宣示，這沒有道理也不合適，因此國民黨團才提議退回程序委員會。

林楚茵於臉書撰文及在立法院接受媒體聯訪提到，請國民黨看仔細，不要看到黑影就開槍，也不要為了選舉就政治操作，這個議題可以討論，也是可受公評之事。

林楚茵表示，這次提案是要避免宣誓人因身體因素或其他正當理由，無法豎立舉手宣誓，同時也可以讓宣誓的精神，回歸在強調對國家的效忠，而不是服從特定領袖。（編輯：蘇志宗）1111028