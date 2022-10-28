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薛瑞元夜會陳時中 吳思瑤：光明正大好友見面

2022/10/28 15:17
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（中央社記者王揚宇台北28日電）衛生福利部長薛瑞元等人昨晚赴民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部，引發討論。陳時中競選團隊總幹事吳思瑤今天說，這並非密會，是光明正大的好友見面，也不是談論什麼國家事務。

薛瑞元等人被指昨晚赴陳時中的競選總部，遭質疑行政不中立。薛瑞元今天在立法院受訪強調是「純聊天」，昨天是他接任部長100天，只是約見面談談這100天酸甜苦辣。

對此，吳思瑤等人今天在立法院接受媒體聯訪，被問到昨天薛瑞元帶隊到競總跟陳時中見面，當中談論什麼。

吳思瑤說，這並不是什麼密會，是很光明正大的，好朋友來給陳時中打氣；此外，也不是談論什麼國家事務，是很單純的朋友間簡單吃個便飯，給陳時中一些鼓勵跟溫暖。

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吳思瑤指出，陳時中就是一個溫暖的人，而且在選舉中也獲得越來越多的朋友，因此這些人在下班後表達鼓舞、溫暖，這都是人之常情，希望選舉不要選到沒朋友，要有人性。

吳思瑤指出，昨天競總公布12項任務，呼籲支持者加入社群，幫忙陳時中宣傳政見、拉票，並及時澄清謠言，其中一項就是大家可以到競總幫陳時中或團隊加油打氣，或到12區後援會送暖打氣。（編輯：林興盟）1111028

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