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華爾街日報：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對
首頁 / 政治

小笠原估綠只拿5縣市 民進黨：喚起充分危機意識

2022/10/28 19:54（10/28 20:49 更新）
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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北28日電）九合一選舉倒數，日本學者小笠原欣幸評估民進黨只能拿下5縣市。民進黨高層今天表示，小笠原這次未做田野調查，但會將此評估作為警訊，盼讓選舉團隊、支持者有充分危機意識，迎來轉機。

小笠原欣幸日前綜合台灣目前所有民調及新聞報導後指出，今年底九合一選舉的結果，將會是國民黨拿下15席、民進黨5席、民眾黨及無黨籍分別為1席；另評估台北市長選情民進黨籍參選人陳時中落居第三。

民進黨高層今天說，小笠原對台灣選舉的確內行，過去對總統大選的預測也很準，但這次他還未做田野調查，預測的時間點也較早，只是先按照公開資訊做出的推估。

這名人士指出，雖然如此，仍會將小笠原的評估當成警訊，讓選舉團隊、支持者有更強烈的危機意識未必不好，一旦大家充分有危機意識就能迎來轉機，甚至創造最後的勝基，他對選情抱持審慎樂觀。

他說，現在還有一個月，許多媒體跟選民評估民進黨這次選情都不太好，但其實任何預測無論好壞，他們都會擔心，這次選情比較冷，直到上週抽完號次籤，選舉的味道才開始出來，最後一個月將是決戰關鍵。

他舉4大公投為例，去年公投前一個月也冷的，當時內部民調，反對美豬進口6成、贊成只有3成，但最後喊出「4個不同意」，加上事在人為，最後還是過關。

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不過，對於陳時中選情被評估落居第三，這名人士認為這個評估蠻奇怪的，因為陳時中雖然前陣子遇到亂流，但目前民調基本上已經穩定，回到提名時候的水準，接下來按部就班的話，勝負將到最後開票才能分出。

他也說，目前選戰勝負難定的接近10個縣市，像是外界雖然覺得南投沒有機會，但民進黨參選人蔡培慧其實已經追上來，這種快速拉近的縣市，常常就會逆轉；這次選戰比較慢熱，最後這一個月選情會有變化甚至交叉的不少，很多縣市都有待最後衝刺才能分出勝負。（編輯：蘇志宗）1111028

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