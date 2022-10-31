見華商婦女協會 賴清德：女性是台灣進步重要力量

副總統賴清德（右）31日在總統府接見世界華人工商婦女企管協會訪問團，他致詞時說，女性力量很大，是台灣持續進步發展很重要的一股力量；並表示，希望大家持續擔任總統蔡英文的後盾，讓蔡總統有更大的力量，因應來自海內外的各項變局。中央社記者鄭傑文攝 111年10月31日

（中央社記者葉素萍台北31日電）副總統賴清德今天在總統府接見世界華人工商婦女企管協會訪問團，他說，女性力量很大，是台灣持續進步發展很重要的一股力量；他說，希望大家持續擔任總統蔡英文的後盾，讓蔡總統有更大的力量，因應來自海內外的各項變局。

賴副總統致詞提到，國際局勢充滿許多挑戰，很多時候蔡總統要親自處理，所以常常24小時隨時待命、隨時要因應變局、提出解決。賴副總統表示，蔡總統本來想親自接見，但今天較忙，所以由他臨時派上用場，對於出席這場活動，他感到非常榮幸。

副總統說，台灣社會傳統上，女性包括媽媽、太太、阿嬤通常是在家，靠先生的收入過生活。但這幾十年來，台灣社會進步，性別越趨平等，越把女性能力釋放出來，這也是社會進步的一個重要原因。

賴副總統提到，蔡總統曾公開說過，不只有美國軍校，包括台灣的軍校在內，有一次畢業生，不管是空軍、陸軍、海軍，第一名都是女生，所以在現代觀念裡，女性力量很大，已與以往不同，這是台灣持續進步發展很重要的一股力量。

賴副總統說，他看到現場與會者充滿自信，有成就、有自己的天地，可以獨立為社會國家，在僑居地做出貢獻；自信的女性最漂亮，每一位都是散居在世界各地的珍珠，創會總會長很有遠見，用巧手把大家串連起來，成為一串項鏈，掛在台灣的脖子上閃閃發亮，讓世界經由大家的努力看見台灣。

賴副總統表示，蔡總統在雙十國慶發表演說，感謝全國民眾團結防疫，配合政府的防疫政策，台灣不只守住疫情，也守住經濟；台灣在疫情的表現，讓國際社會知道台灣是國際上一股良善的力量，疫情期間全球產業鏈受到衝擊，台灣屹立不搖持續向全球供貨，特別是半導體，所以國際社會也認為，台灣在全球產業鏈太重要。

賴副總統表示，蔡總統先前特別強調，幾十年來大家共同的努力，不但因此自知身為台灣人的意義，也讓國際社會知道台灣在國際社會的價值；讓下一代有更好的國家，讓世界有一個更好的台灣，這都需要大家共同努力。

另外，賴副總統指出，最近因為台灣情勢比較緊張，很多國家代表都陸續來到台灣，不管是日本、美國、歐洲，他們都不約而同肯定台灣的努力與表現，他們都提到，台灣站在對抗威權勢力第一線，人民這麼團結、持續捍衛民主，在經濟發展這麼有成就而且社會如此開放。

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賴副總統說，訪賓們還不約而同提到，來台灣沒有幾天，但已經感受到台灣人民的溫暖，台灣的東西很好吃，物美價廉、地方漂亮以及治安又好，有一句他聽起來最有意思的是「你們台灣沒有恐怖份子」，因為有一些國家最擔心恐怖份子的攻擊，但台灣沒有，台灣真的是塊福地，大家何其有幸在這塊土地成長，要共同珍惜。

賴副總統呼籲，希望大家持續擔任蔡總統的後盾，讓蔡總統有更大力量，因應來自海內外的各項變局，讓台灣即使在風雨飄搖中，也能穩步前進，讓後代能夠更好。（編輯：楊凱翔）1111031