蔡壁如指未收到學倫審定報告 教育部：學校權責

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前民眾黨立委蔡壁如（圖）碩士論文違反學術倫理，遭德明科大撤銷學位。她31日在台北舉行記者會表示，教育部指其論文「涉學倫案件審定報告書」及「學倫會會議紀錄」為機密文件而不公開，她要求一個清楚明白的說明。中央社記者裴禛攝 111年10月31日

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（中央社記者郭建伸、陳婕翎台北31日電）前台灣民眾黨立委蔡壁如因論文涉抄襲風波請辭立委，她今天表示，至今都未收到學倫會審定報告。立委邱臣遠指出，他行文教育部要求提供，教育部回覆指校方稱是機密，他質疑根本是學術界白色恐怖。

教育部回應，經詢德明科技大學已於10月14日提供「關於被檢舉人違反學術倫理之說明」給蔡壁如，有關學校針對學倫案件組成審議委員會、舉行會議、做成決議及審定報告書等均屬學校權責，教育部予以尊重。

蔡壁如今天偕民眾黨立委邱臣遠、台灣大學農業經濟系教授吳珮瑛、東華大學教授施正鋒、文化大學政治系教授楊泰順、巨曜法律事務所律師佘宛霖舉行記者會。

蔡壁如表示，她很想知道自己的論文錯在哪裡，但至今仍不知道論文哪個章節涉重大抄襲，學校甚至沒有告訴她違反學術抄襲哪一個條款，也沒收到「涉學倫案件審定報告書」及「學倫會會議紀錄」。

蔡壁如表示，她希望學校能給她審定報告書，讓她知道何處達到撤銷學位標準，以便她提出行政救濟；如果學倫會報告跟會議紀錄是機密，她又該如何行使救濟權。

蔡壁如表示，她沒有一定要恢復學位，但要求一個清楚、明白、公平的立足點，所以才出面捍衛學生應有的權利。

媒體詢問是否還會提出申覆，蔡壁如表示，她會再跟律師討論並提出申覆，呼籲校方給她當面說明機會。

邱臣遠表示，他上週兩度行文教育部學術倫理專案辦公室，要求提供蔡壁如就讀德明財經科技大學碩士在職專班學位論文「涉學倫案件審定報告書」及「學倫會會議紀錄」 ；但教育部回覆，學校稱是機密文件，不對外公開。

邱臣遠表示，民進黨執政下，連撤銷學位的理由報告書都成為機密，現在德明科大用這種方式撤銷蔡壁如學位，根本就是學術界的白色恐怖。

佘宛霖指出，德明科大做成撤銷蔡壁如碩士學位的審定結果，其書面通知上沒有發文字號、處分機關及其首長的署名、蓋章，也沒有具體的理由，具有明顯重大瑕疵。

佘宛霖指出，德明科大在通知蔡壁如出席9月12日審議會議之前，並未事先告知檢舉內容，以至於無法進行充足答辯並提出相關事證，違反正當法律程序保障。

截至下午5時，德明科技大學發言人未接電話，無法取得校方回應。（編輯：林興盟）1111031