信義兒福公辦都更案簽約 花敬群盼成新地標

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（中央社記者賴于榛、賴言曦台北2日電）國家住都中心今天舉行「信義兒福公辦都更」簽約典禮，內政部次長花敬群指出，建案規劃一處為優質住宅，一處將打造為優質青創基地，低樓層為共享辦公室，中高樓層為出租住宅，盼未來能成信義新地標。

花敬群致詞時說，未來B3-2將由大陸建設跟私地主分回，營造優質住宅社區；B1-2低樓層將是共享辦公空間，中高樓層為出租優質住宅作為經營方向，興建完成後，預計尋優質團隊與住都中心做社區的長期經營。

花敬群表示，希望改造後，將富台里的空間環境、綠帶串聯創造出來，並在住宅區裡面，創造居住跟工作合而為一的環境，相信很多人都期待有一天能搬進這裡；他也笑說，若年輕一些就會想到這裡加入青創行列。

花敬群說，公辦都更除注重公益極大化，也會與市場接軌，並改善在地環境，將都市產業的發展，作為思考都更案的產品定位，相信「信義兒福B1-2及B3-2公辦都更案」絕對會是經典。

大陸建設母公司欣陸投控董事黃金龍出席簽約典禮時指出，大陸建設擅長應用智慧監控及建築資訊模型進行工程，也具有循環經濟思維皆有助此案，也會將過去頗受好評的創新與人本精神體現在此案上。

大陸建設也透過新聞稿說明，這次的公辦都更案，將攜手西班牙建築團隊EMBT打造成信義區的綠色廊道，並以節能減碳及永續環境為出發，希望將象山公園綠帶引進都會街廓，讓基地成為生態花園，拉近城市與自然的距離。

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大陸建設表示，未來會將鄰近公園升級，並進行公共藝術、推廣綠色低碳城市建築教育，同時在B1-2基地的公設及2樓共享辦公空間，提供以租代買的循環家具。

根據大陸建設資料，B1-2及B3-2基地位於忠孝東路與松信路交口，均規劃為地下3層地上14層的電梯大樓，其中將由國家住都中心分回的B1-2，預計規劃戶數156戶，出租房型主要為1房型與2房型；大陸建設跟私地主分回的B3-2規劃為81戶，以2房型與3房型為主。（編輯：林興盟）1111102