黃榮村：加強國考宣導 改善職場環境以提高報考誘因

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（中央社記者陳俊華台北3日電）考試院長黃榮村今天在考試院會表示，因應少子女化及國考報名人數減少，除精進宣導措施，加強對大專校院宣導外，也需用人機關配合改善職場環境等，以提高報考誘因，引進優質人才進公部門服務。

考選部今天在考試院會報告「國家考試宣導辦理情形及公務人才招募精進措施」指出，為招募優秀人才參加國考，除透過媒體的網路、電視，及行政院各單位LED電子字幕機、報紙增加國考曝光率外，也建構互動平台、辦理各項座談會，讓教育端、用人端共同謀求解決公務人員技術類科錄取不足額問題，鼓勵學生報考。

考選部表示，今年已辦理41場次大專校院國考宣導，也邀請考試委員協助擔任部分場次講座，透過面對面溝通，激勵青年學子踴躍報考國家考試。

考選部說，近年面臨少子女化、人口結構改變、大學畢業生就業選擇多元化、社會經濟多元發展，與人才巿場高度競爭等因素衝擊下，國考報考人數逐年減少，將透過多元宣導及行銷，加強大專校院學生對國考的了解與體認，吸納優秀人才願參加公務人員考試，擴大公部門的選才來源。

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考選部表示，將持續精進各項國考宣導及人才招募措施，如籌辦人才招募研習會，布建校園種子輔導教師，持續推展預備文官團、國家考試宣導、高普考合理減少應試科目、修正組織法以因應數位科技選才及強化人才招募等。

考選部說，希望透過與各學校就業輔導單位合作，協助將國考資訊向學生及校友傳遞推介，以達到擴大政府機關人才掄選、提升國家競爭力目標。（編輯：謝佳珍）1111103