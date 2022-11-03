賴清德返台 盛讚帛琉「上帝的水族箱」值得造訪

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副總統賴清德（中）結束「帛旅專案」，3日晚間返抵國門，他在機場指出，這次參訪固然是要完成總統蔡英文所交付使命，但他深受感動，帛琉值得國人參觀訪問、給予更多支持，讓兩國邦誼更加穩固，人民感情也能更加深厚。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月3日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）副總統賴清德結束為期3天2夜的「帛旅專案」，今晚返抵國門，賴副總統發表談話表示，已完成總統蔡英文交付的使命，帛琉是美麗、文明、進步、有志氣的國家，值得台灣民眾參訪支持。

賴副總統搭乘的專機晚間7時23分返抵國門，他在國賓門發表談話表示，這次受蔡總統指派率團前往南太平洋友邦、帛琉共和國進行國是訪問，受到帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）以及社會各界的熱烈歡迎，為期3天2夜的「帛旅專案」已在下午圓滿結束。

賴副總統除了向民眾報平安，也感謝大家的支持。他說，這次訪問團有幾個領域的專業人士，像是長期代表台灣對帛琉進行外交醫療工作的新光醫院集團，包括新光醫院董事長吳東進、院長侯勝茂，新光醫院這次也捐贈遠距醫療的儀器跟設備。

他指出，還有肩負未來要振興帛琉疫後觀光產業的全國性跟各縣市旅遊公會的理事長或代表，以及數家台灣大型旅行社，另外，應惠恕仁邀請、協助帛琉發展水產養殖業的專家學者、業者，他都要感謝。

賴副總統說，台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑、職棒選手胡金龍與陳鏞基也到帛琉進行棒球訪問，捐贈球具以及各項設備給帛琉大聯盟。

他表示，因為訪問團不同領域的專業人士，分工合作完成各項工作，惠恕仁公開指出台灣已帶給帛琉新希望並肯定訪問成果，更讚揚訪問團打了一支滿貫全壘打，當他送上外交部連夜匯集成冊的新聞採訪及花絮送給惠恕仁，惠恕仁高興地說：「不僅是滿貫全壘打，是滿貫全壘打再加一分。」

賴副總統深信，台帛兩國透過這次訪問，關係勢必更加深化，未來合作也會更廣，對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心。

賴副總統也向台灣民眾介紹，帛琉共和國在國際上有個美麗的稱譽「純淨的天堂」。帛琉海水有不同層次的湛藍，上面又點綴著一顆又一顆如綠寶石般的島嶼，自然景觀漂亮、空氣清新，到處都乾乾淨淨。

他更讚嘆帛琉的水下景觀，有水母、珊瑚及硨磲貝，帛琉的硨磲貝可以長到很大，壽命達100歲，在台灣或其他國家是很少見的，帛琉的海水異常清澈，是浮潛者的天堂，也是國際稱譽「上帝的水族箱」。

賴副總統表示，帛琉雖然人口不多，但跟台灣一樣是海島國家，政府竭盡所能推動環保與生態保育，在永續發展目標下，妥善運用海洋資源，同時積極因應氣候變遷，惠恕仁已公開宣布，帛琉將在2032年百分之百使用再生能源。

他指出，帛琉共和國有18歲公民權，跟台灣同樣享有民主、自由、人權的普世價值，在惠恕仁的帶領下，堅定地站在第二島鏈跟民主陣營共同合作，捍衛印太的和平穩定，非常有志氣。

賴副總統說，這次參訪固然是要完成蔡總統交付的使命，但他深受感動，帛琉值得台灣民眾參觀訪問，給予更多支持，讓帛琉跟台灣的邦誼更加穩固，人民的感情更加深厚。（編輯：唐聲揚）1111103