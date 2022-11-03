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賴清德為棒球物資捐贈儀式開球 胡金龍讚投得好

2022/11/3 14:35（11/3 15:08 更新）
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副總統賴清德（右）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）在場中戴起手套一起投球。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）在場中戴起手套一起投球。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
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（中央社記者溫貴香帛琉3日電）副總統賴清德與帛琉總統惠恕仁今天共同見證棒球物資捐贈儀式並開球，棒職選手胡金龍稱讚賴副總統投得很好，賴副總統則期盼未來台帛棒球合作能更加密切，讓棒球不僅連繫兩國人民感情，也成為年輕人追逐夢想的園地。

帛旅專案第3天行程，賴副總統率團前往棒球場，見證棒球物資捐贈儀式，他致詞時表示，棒球是帛琉共和國的國球，也是中華民國台灣的國球，很高興能與惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）及訪團成員，共同見證台帛兩國棒球交流的歷史性時刻。

賴副總統感謝台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑，對於台帛兩國棒球交流合作的貢獻，也感謝職棒選手胡金龍及陳鏞基，一起前來進行實質的棒球交流合作。

賴副總統說，他要恭喜帛琉有一位傑出球員瑪德里斯（Bligh Madris）進入美國職棒大聯盟，這位棒球英雄未來勢必會成為帛琉更多年輕棒球選手的典範，也會引導他們一個接一個進入美國職棒大聯盟，這個經驗也是台灣過去有的經驗。

副總統指出，今天的活動顯示出台帛兩國不僅是海洋國家，享有民主、自由、人權，還有共同的興趣就是一起打棒球。黃思傑曾帶領台灣球隊到帛琉參賽，也曾歡迎帛琉的球隊到台灣參加國際性比賽。

賴副總統希望未來類似這樣的交流能夠更多、更頻繁，讓兩國棒球合作更加密切；讓棒球不僅連結台帛人民的感情，也成為許多年輕人追逐夢想的園地。

捐贈儀式開始，由台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑、職棒選手陳鏞基及胡金龍捐贈球具予「帛琉大聯盟」（PML）主席特米突奇爾（Mlib Tmetuchl）。

賴副總統與惠恕仁隨後同時進場投球，黃思傑及特米突奇爾擔任捕手，之後再由胡金龍及陳鏞基投球，帛琉高中球員擔任捕手；象徵台帛合作無間，台帛體育交流密切合作。賴副總統也將帛琉行繪製成冊的新聞剪輯贈送給惠恕仁，惠恕仁盛讚台灣具有行動力。（編輯：謝佳珍）1111103

副總統賴清德（左）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，這是賴副總統此行與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右）的最後一個公開行程，他特別贈送惠恕仁「帛旅專案」的媒體報導紀錄，並感謝惠恕仁對參訪團的熱情接待。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（左）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，這是賴副總統此行與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右）的最後一個公開行程，他特別贈送惠恕仁「帛旅專案」的媒體報導紀錄，並感謝惠恕仁對參訪團的熱情接待。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右4）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右3）、駐帛琉大使黎倩儀（左4）、台灣職棒球星陳鏞基（右）、胡金龍（右2）等人合影。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右4）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（右3）、駐帛琉大使黎倩儀（左4）、台灣職棒球星陳鏞基（右）、胡金龍（右2）等人合影。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）在場中戴起手套投球，並擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）在場中戴起手套投球，並擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右2）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左2）換上寫有「TAIWAN」的球衣。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右2）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左2）換上寫有「TAIWAN」的球衣。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德率團出訪友邦帛琉共和國，中職球星陳鏞基（右）、胡金龍（左）隨團參訪，3日出席棒球物資捐贈儀式，與帛琉高中棒球隊隊員練投。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德率團出訪友邦帛琉共和國，中職球星陳鏞基（右）、胡金龍（左）隨團參訪，3日出席棒球物資捐贈儀式，與帛琉高中棒球隊隊員練投。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
中職球星胡金龍（前右）隨副總統賴清德一同出訪友邦帛琉共和國，3日出席棒球物資捐贈儀式，並在儀式開始前與帛琉高中棒球隊球員一起練投。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
中職球星胡金龍（前右）隨副總統賴清德一同出訪友邦帛琉共和國，3日出席棒球物資捐贈儀式，並在儀式開始前與帛琉高中棒球隊球員一起練投。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德率團出訪友邦帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，許多帛琉學生帶著兩國國旗到場歡迎參訪團一行，顯示兩國堅定友誼。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德率團出訪友邦帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，許多帛琉學生帶著兩國國旗到場歡迎參訪團一行，顯示兩國堅定友誼。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）在場中戴起手套投球，並擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（右）出訪帛琉共和國，3日出席見證棒球物資捐贈儀式，與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）在場中戴起手套投球，並擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德率團出訪友邦帛琉共和國，中職球星陳鏞基（右）隨團參訪，3日出席棒球物資捐贈儀式，儀式開始前與帛琉高中棒球隊球員練投。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德率團出訪友邦帛琉共和國，中職球星陳鏞基（右）隨團參訪，3日出席棒球物資捐贈儀式，儀式開始前與帛琉高中棒球隊球員練投。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
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