見證新光醫院捐贈醫療設備 賴清德盼台帛邦誼更穩固

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（中央社記者溫貴香帛琉3日電）副總統賴清德今天率團見證新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式，期盼能增進帛琉民眾的健康福祉，讓兩國邦誼更加穩固，並盛讚新光醫院院長侯勝茂把帛琉人民當台灣人民照顧。

「帛旅專案」第三天，副總統上午率團前往帛琉國家醫院，見證「中華民國（台灣）新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式」，他致詞表示，非常榮幸和帛琉共和國副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、衛生部長Gaafar Ucherbelau、參、眾院國會議員等人，一同見證台帛兩國衛生合作更進一步深化，祝福這套遠距醫療設備能夠增進帛琉所有民眾的健康福祉。

副總統致詞感謝新光醫院院長侯勝茂，2007年侯勝茂擔任衛生署署長時，參與了帛琉醫療中心的興建。15年後的今天，他擔任新光醫院院長，將目前最先進、也是帛國人民最需要的遠距醫療設備，送到帛琉醫療中心。

副總統提到，侯勝茂是醫界前輩，在他眼中，侯勝茂將帛琉人民當作台灣人民一般的照顧。他也感謝新光醫院董事長吳東進， 對台帛兩國醫療合作計畫的大力支持，新光醫院醫療團隊在帛琉所作的一切，讓他感受到醫療誓詞的落實，也就是一定要竭盡所能奉獻一切，為人類服務。

副總統說，此套醫療設備是台灣目前最先進的遠距醫療設備，台灣也正面臨人口老化，以及偏鄉醫療的困境。面對5G新時代來臨，台灣政府希望結合先進醫療設備，解決所面臨的醫療問題，剛好也適用於帛琉的需求。

他表示，這套遠距醫療設備，包括友達集團的達擎行動診療車，搭載了一套遠距醫療智慧平台，可以到帛琉任何一個地方，充分發揮遠距照護、遠距諮詢、遠距診斷、遠距處方等各項功能，也傳達了整體台灣人民對帛琉的感謝，感謝帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)、副總統以及各界在國際上為台灣發聲，協助台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織。

副總統強調，台灣非常期待能和帛琉加強各項合作，包括醫療、教育、文化、外交、產業、經濟、觀光等領域，讓兩國邦誼更加穩固，人民的感情更加密切。

隨後，副總統見證「遠距醫療中心」揭牌典禮與捐贈行動醫療車、蔡司手持式眼底攝影鏡與遠傳遠距診療平台，在帛琉醫療機構建置遠距醫療系統，實現遠端照護、遠距諮詢、遠距監控、遠距處方等服務，改善慢性疾病的診療及連續性照護，實現帛琉在地醫療的「數位行動化」和「遠距化」。

侯勝茂致詞表示，「遠距醫療中心」成立後，帛琉民眾透過遠距診療車看診，行動診療車配備包含手持式五官鏡（耳鏡、口腔鏡、皮膚鏡、數位眼前房攝影機含移動式下巴架），台灣新光醫院醫師可以遠端操作設備，高解析影像並可調整鏡頭角度，使醫師能看得更清楚。

他說，如皮膚科醫師透過皮膚鏡高解析的影像，讓醫師能遠端之下便能清楚辨別肉眼難以辨識的病灶，輔助強化診療的精準度，此外，數位皮膚鏡還能記錄每次皮膚影像，提供皮膚科醫師於下次看診時，比對病人現在與過去的皮膚病灶，進行追蹤。

他表示，未來帛琉民眾將能享受更快更好的專科醫療，用網路跨越國家疆界，達到小病帛琉馬上看，大病轉診回台灣，大幅提升居民的就醫便利性。（編輯：趙蔚蘭）1111103

新光醫院捐贈遠距醫療設備給帛琉共和國，3日上午舉行捐贈儀式，此套設備可充分發揮遠距照護、遠距諮詢、遠距診斷、遠距處方等各項功能，感謝帛琉共和國在國際為台灣發聲。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日