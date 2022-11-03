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談延續蔡英文「四個堅持」 賴清德釋疑務實台獨論

2022/11/3 14:15（11/3 15:11 更新）
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副總統賴清德（中）3日結束帛琉訪問3天2夜行程，中午與外交部政務次長田中光（左）、駐帛琉大使黎倩儀（右）一同和隨團媒體記者茶敘。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
副總統賴清德（中）3日結束帛琉訪問3天2夜行程，中午與外交部政務次長田中光（左）、駐帛琉大使黎倩儀（右）一同和隨團媒體記者茶敘。中央社記者鄭清元攝 111年11月3日
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（中央社記者溫貴香、葉素萍帛琉3日電）副總統賴清德今天重申總統蔡英文「四個堅持」。他指出，美中台對台獨意義有不同解讀，特別是當下，「台灣獨立」是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣社會共識，他的「務實台獨工作者」也沒有路線微調的問題。

副總統賴清德今天結束帛琉訪問3天2夜行程，中午與隨團媒體記者茶敘。

媒體問到，賴副總統訪問帛琉期間幾次致詞提到國名都特別說「中華民國台灣」，這是否代表未來、甚至2024年之後，兩岸路線都會延續總統蔡英文路線而且維持現狀。

賴副總統說，「當然是如此」，蔡總統是民進黨的總統，經過近6年的努力，用中華民國台灣嘗試凝聚人民力量、解決國內認同分歧的問題，因此得到國際社會的肯定，所以，「我覺得我們是應該要在這個路徑上繼續努力」。

他說，中華民國台灣已經廣為國際社會所接受，所以，這次來到帛琉共和國，從總統、副總統、國會參眾議長、部長、甚至每場活動司儀都稱呼中華民國台灣。

賴副總統說，蔡總統是中華民國民進黨籍的總統，她在去年雙十國慶，特別提出四個堅持。四個堅持發布後，國內不管是朝野不同政黨或社會，基本上沒有不同聲音，這足以證明她的努力，「中華民國當然是我國的國名，中華民國台灣也是對我們國家的稱呼，國際社會也可以對我國稱呼為中華民國台灣」。

賴副總統說，蔡總統的努力，一來是要凝聚國內不同國家認同的力量，解決分歧問題，另一方面也希望得到國際社會肯認，這是大家共同努力的結果。

至於，中共20大通過「黨章修正案」，在涉台部分新寫入「堅決反對和遏制台獨」；中央社記者提問，過去曾說自己是務實台獨工作者的賴副總統現在談延續蔡總統路線，是否代表過去務實台獨工作者路線進行微調。

賴副總統從重申蔡總統「四個堅持」，進一步闡釋過去「務實台獨工作者」的主張與路線。他表示，首先必須了解「台獨」的現代意義，台獨或台灣獨立早在日治時期就有了，日本殖民統治台灣，台灣自然會有一群人想要當家作主，國民政府來了發生二二八事件與對台灣傷害的一些事情，一定也會有許許多多的台灣民眾希望自己當家作主。

賴副總統說，經過近百年來發展，特別是當下，台獨兩字或台灣獨立4個字是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣社會的共識。

他表示，中國認為不贊成統一就是台獨，美國認為「進行法定的程序」是「台獨」。同樣的「台獨」兩個字或「台灣獨立」4個字在美、中、台都有不同的解讀，複雜在這裡。

他強調，蔡總統提到四個堅持的意義就在這裡，捍衛台灣的主權、維護台灣的民主現狀，蔡總統是中華民國的總統也是民進黨籍的總統，她在總統任內的主張，特別是發表四個堅持，台灣社會基本上沒有不同意見，自然成為台灣要繼續走下去的一條重要路線。

記者追問，所以沒有微調（務實台獨工作者路線）的問題，賴副總統說，是。（編輯：蘇龍麒）1111103

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