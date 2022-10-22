中共黨章寫入反台獨 陸委會籲揚棄舊思維

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中共20大通過「黨章修正案」，在涉台新寫入「堅決反對和遏制台獨」。陸委會呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧。（中新社）

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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）中共20大上午閉幕，通過「黨章修正案」，在涉台新寫入「堅決反對和遏制台獨」。陸委會今天呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧。

「中國共產黨章程（修正案）的決議」22日上午在20大閉幕會上通過，當中涉台內容為：「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』方針，堅決反對和遏制『台獨』」；「有利於推動『一國兩制』行穩致遠、推進祖國統一。」

對此，陸委會下午透過書面強調，政府兩岸政策堅定一致。持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由，不退縮、不動搖。

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陸委會呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧，擔當穩定台海局勢的應有責任。

5年前，中共19大通過的黨章修正案在有關涉台部分，用詞為「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業。」（編輯：楊昇儒）1111022