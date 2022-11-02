賴清德開船掌舵初體驗 載帛琉總統遊牛奶湖

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（中央社記者溫貴香帛琉2日電）副總統賴清德訪問帛琉，今天駕船載著帛琉總統惠恕仁遊牛奶湖，從開船到停船一氣呵成，連惠恕仁都比讚，帛琉海上旅遊初體驗創下人生多個第一。

賴副總統「帛旅專案」第2天行程，上午由惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）陪同參訪洛克群島南方潟湖的牛奶湖、無人島鯊魚城、烏龍島、天然拱橋等。

由於行程未開放媒體採訪，陪同參訪人士轉述，賴副總統登船後，體驗在海上開船，兩手握住方向盤，沉穩掌舵，從開船到停船一次OK，只花了20分鐘。

賴副總統表示，洛克群島及周邊潟湖群被聯合國教科文組織登錄為世界自然及歷史遺產，果然名不虛傳，除了自然景觀美麗、海上風光令人留連忘返外，這次在惠恕仁帶領下，駕駛遊艇，開進牛奶湖，是人生初體驗。

一行人到了牛奶湖，賴副總統入境隨俗，抹上湖中的火山泥，惠恕仁笑說，「塗泥巴可以年輕10歲」。賴副總統也見證帛琉對硨磲貝和魚類資源的保育，在干貝城移植9顆硨磲貝幼苗；另在沒有釣竿的情況下，直接手拿著釣線就釣到魚，讓他感受這趟旅遊不虛此行，鼓勵台灣民眾都能到帛琉旅遊。

惠恕仁受訪說，這是趟非常好的旅程，賴清德第一次就釣到魚，非常幸運，「魚也歡迎他來帛琉」。他很高興能與賴清德分享帛琉的寶藏，期待能展現帛琉更多，也希望能有更多觀光客來帛琉。（編輯：謝佳珍）1111102