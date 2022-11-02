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賴清德訪帛琉
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賴清德參訪世界遺址洛克群島 想挑戰開船[影]

2022/11/2 10:22（11/2 11:44 更新）
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副總統賴清德（左3）出訪友邦帛琉共和國，2日上午在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左4）陪同下登船，將前往洛克群島參觀。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日
副總統賴清德（左3）出訪友邦帛琉共和國，2日上午在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左4）陪同下登船，將前往洛克群島參觀。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日
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（中央社記者賴于榛台北2日電）副總統賴清德率團訪問帛琉進入第2天行程，預計參訪聯合國世界文化遺址「洛克群島」，遊牛奶湖、無人島鯊魚城等，他一早受訪時躍躍欲試，盼挑戰開船等活動，「來玩總是要多多嘗試」。

賴副總統昨天率團訪問友邦帛琉

帛琉小檔案

  • 語言：帛琉語、英語
  • 首都：美麗坵（Melekeok）
  • 面積：488平方公里
  • 人口：約1.7萬人（含外勞約6千人）
  • 幣制：美金

資料來源：外交部

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，除出席國會歡迎會，也參加新都道路工程動土典禮、參訪國合會帛琉技術團農場，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）一路相陪，晚間也以國宴款待賴副總統。

訪團行程來到第2天，賴副總統預計在惠恕仁陪同下參訪帛琉洛克群島，遊牛奶湖、無人島鯊魚城，並參訪旅客露營區、天然拱橋等。

有別於昨天只穿上島衫，賴副總統今天在行程前受訪時，加上類似袖套的穿著，他說，這是惠恕仁好心，擔心他曬傷特地相贈的。

對於今天參訪洛克群島，賴副總統說，洛克群島是聯合國世界文化遺址，非常重要，惠恕仁也私下介紹無人島鯊魚城，讓他對每個行程都充滿期待；至於是否會挑戰浮潛或是開船，賴副總統說，看惠恕仁如何安排，「來玩總是要多多嘗試」。

媒體追問，會想掌舵2024嗎？賴副總統則笑著說，來玩不談那麼多，隨後便走向碼頭，開啟今天的參訪行程。（編輯：蘇龍麒）1111102

副總統賴清德（前）出訪友邦帛琉共和國，2日上午身穿花襯衫、牛仔褲及布希鞋，準備搭船前往洛克群島參觀。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日
副總統賴清德（前）出訪友邦帛琉共和國，2日上午身穿花襯衫、牛仔褲及布希鞋，準備搭船前往洛克群島參觀。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日
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