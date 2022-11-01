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賴清德拜會帛琉總統 不忘提18歲公民權

2022/11/1 18:54（11/2 14:01 更新）
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副總統賴清德（右）1日率團抵達帛琉訪問，第一站到總統府拜會帛琉總統惠恕仁（左）。（圖取自facebook.com/chingte）
副總統賴清德（右）1日率團抵達帛琉訪問，第一站到總統府拜會帛琉總統惠恕仁（左）。（圖取自facebook.com/chingte）
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（中央社記者溫貴香帛琉1日電）副總統賴清德訪問帛琉，他感謝帛琉總統惠恕仁多次為台灣國際空間發聲，且帛琉有很多地方值得台灣學習，如重視海洋生態保育，且18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。

副總統率團抵達帛琉訪問，第一站到總統府拜會帛琉總統惠恕仁。第一次造訪帛琉的副總統說，他一下機就看到帛琉的天際線沒有任何阻擋，天空很藍、海水也很湛藍，真的是一個美麗的國家，迫不及待想要到處看看帛琉美麗的風景。

他提到，惠恕仁多次公開為台灣的國際空間發聲，也在聯合國大會上特別舉帛琉共和國特殊的刺尾魚為例，認為國際社會應該要跟刺尾魚一樣，面臨挑戰的時候，應該要集合起來，團結合作、群策群力，保護國際社會的自由、民主與人權，令他非常欽佩。

他期待，台帛兩國能夠共同合作，在國際上為民主、自由、人權的發展做出貢獻。

副總統指出，蔡總統回應惠恕仁的邀約，特別指派他率領百人訪團到帛琉，此外，為了回應惠恕仁發展觀光的需求，訪團成員不僅有政府官員，還包括全國性及各地方旅遊公會理事長，及幾家台灣具有實力，能把台灣民眾帶到帛琉的旅行社，一起推展觀光。

副總統表示，中華航空即將於11月16日就要正式恢復每週兩班的定期航班，這是惠恕仁的要求，蔡總統也非常重視，所以才有今日的成果。同時，隨團還有新光醫院的醫療團隊，以及台灣的棒球明星，相信可以深化台帛兩國醫療及運動體育上的合作與交流。

他認為，帛琉有很多地方值得台灣學習。例如帛琉非常重視海洋生態保育工作；帛琉人民18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。

賴副總統希望，未來在因應氣候變遷議題上，帛琉與台灣能共同合作，因應氣候的種種問題，並對國際社會作出貢獻。帛琉與台灣都是海洋國家，勢必要這樣做。（編輯：林興盟）1111101

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