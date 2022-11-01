賴清德訪國合會帛琉農技團 讚了不起

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（中央社記者溫貴香帛琉1日電）副總統賴清德今天抵達帛琉訪問，以「3個了不起」稱讚蔡明哲所率領的國合會帛琉技術團；他說，很感動、很欽佩，發自內心認為這群年輕人真的很了不起。

賴副總統今天抵達帛琉，首站拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.），隨後出席國會歡迎會，並參加新都道路工程動土典禮、參訪國合會帛琉技術團農場，惠恕仁一路相陪。

賴副總統出席新都道路工程動土典禮時表示，這條道路是台帛兩國的合作計畫，也是感情的結晶；這條道路除通往東部社區的健康中心，在精神上，更是聯繫台灣與帛琉共和國，相信將能促進兩國邦誼更加鞏固、人民之間的感情更加友好，各項合作計畫也一定會更加成功。

談到台帛合作，賴副總統說，他相信這20年來一件又一件的合作計畫，就像樹木的年輪，經過一年又一年的堆積更加強壯一樣，台帛兩國關係一定會更密切與強壯。

賴副總統提到，印太穩定與和平是帛琉共和國追求的目標，也是台灣全體人民追求的目標，希望未來大家一起合作，朝向和平、穩定、繁榮、安全的方向持續進展。

賴副總統在參訪農技團致詞時表示，團長蔡明哲與團員都很年輕，一群年輕人遠從台灣到帛琉，積極努力貢獻，令人欽佩。帛琉不是蔡明哲外交替代役第一站，蔡明哲到過馬紹爾、諾魯，都是一些農業需要台灣協助的國家，這群年輕人志氣非常了不起。

賴副總統稱讚農技團的專業了不起，他說，原本以為只是園藝，結果發展到水產養殖、還到社區宣傳糖尿病防治等等，發揮外交、農業、教育、衛生、基層服務功能；第三個了不起是充滿希望、鬥志高昂、士氣非常好。

賴副總統表示，蔡明哲推動禽畜計畫、水產養殖計畫，無非是響應惠恕仁提供給人民充足的食物是政府責任，這樣的目標而努力。（編輯：謝佳珍）1111101

副總統賴清德（中）1日率團抵達帛琉訪問，這是國境解封後首次外交出訪，下午賴清德並參訪國合會帛琉技術團農場，聆聽簡報後步行至蔬果園區參觀。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

副總統賴清德（中）出訪友邦帛琉共和國，1日下午抵達後行程滿滿，也前往參訪國合會帛琉技術團農場，致詞時表示技術團年輕有志氣，非常了不起。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日