惠恕仁國宴款待 賴副總統盼台帛天天有航班

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副總統賴清德（後右）1日下午抵達帛琉訪問，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（後左）晚間以國宴宴請賴清德等一行，兩人並握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

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（中央社記者溫貴香帛琉1日電）帛琉總統惠恕仁今晚以國宴款待副總統賴清德，賴副總統說，希望11月16日恢復台帛定期航班後，能從每週2班增加到每天1班，旅客人數能衝到4萬。

副總統賴清德今天率團訪問帛琉，惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）晚間在葛瑪榮文化中心舉行歡迎晚宴。

賴副總統致詞表示，惠恕仁今天招待他看了很多傳統文化，充分顯現帛琉不僅美麗，也是一個文化豐富的國家。

副總統說，未來台帛兩國可以在更多方面合作，兩個國家都是海洋國家，對於氣候變遷更要同心合作、共同面對，且共同捍衛兩個國家所共享的民主、自由等普世價值，以及維護印太的穩定、和平與安全。

賴副總統表示，總統蔡英文所率領的政府及全台灣人民都非常珍惜與帛琉的感情，訪問團是10月13日台灣邊境解封後，第一個正式外交訪問團；距離上一次惠恕仁訪台，短短20天回訪，表示台灣非常迅速反應惠恕仁的邀請，也代表台灣的誠意與熱忱。

賴副總統說，在總統蔡英文指示下，交通部積極作為，已擇定11月16日台帛定期航班正式開始，一開始是每週2班，未來希望每天1班，旅客人數衝到4萬人。

賴副總統明天將與惠恕仁參訪帛琉「洛克群島」，遊牛奶湖、無人島鯊魚城，並參訪旅客露營區、天然拱橋等。（編輯：謝佳珍）1111101